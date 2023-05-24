https://crimea.ria.ru/20230524/krymskiy-most-zakryt-1128928925.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T10:46

2023-05-24T10:46

2023-05-24T10:57

крымский мост

учения

общество

крым

сергей аксенов

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

керченская паромная переправа

сухопутный коридор в крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124778565_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_515b9e78029397ded19ad7da9f5b9d8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным сервиса "Яндекс.пробки", со стороны Крыма заторов на подъезде к транспортному переходу нет, есть небольшая пробка со стороны Краснодарского края. Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Также водители могут воспользоваться сухопутным коридором, который проходит через новые регионы России. Как сообщалось, в начале мая движение по Крымскому мосту временно приостанавливалось по техническим причинам. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба - что происходитГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городеВ Севастополе работают боевые расчеты ЧФ

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, учения, общество, крым, сергей аксенов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керченская паромная переправа, сухопутный коридор в крым