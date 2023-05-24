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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T10:46
2023-05-24T10:46
2023-05-24T10:57
крымский мост
учения
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сергей аксенов
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
керченская паромная переправа
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным сервиса "Яндекс.пробки", со стороны Крыма заторов на подъезде к транспортному переходу нет, есть небольшая пробка со стороны Краснодарского края. Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Также водители могут воспользоваться сухопутным коридором, который проходит через новые регионы России. Как сообщалось, в начале мая движение по Крымскому мосту временно приостанавливалось по техническим причинам. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба - что происходитГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городеВ Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, учения, общество, крым, сергей аксенов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керченская паромная переправа, сухопутный коридор в крым