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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T10:46
2023-05-24T10:57
крымский мост
учения
общество
крым
сергей аксенов
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
керченская паромная переправа
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным сервиса "Яндекс.пробки", со стороны Крыма заторов на подъезде к транспортному переходу нет, есть небольшая пробка со стороны Краснодарского края. Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Также водители могут воспользоваться сухопутным коридором, который проходит через новые регионы России. Как сообщалось, в начале мая движение по Крымскому мосту временно приостанавливалось по техническим причинам. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе слышна стрельба - что происходитГромкие звуки в Евпатории – что происходит в городеВ Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
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крымский мост, учения, общество, крым, сергей аксенов, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керченская паромная переправа, сухопутный коридор в крым
Крымский мост закрыт

Аксенов: Крымский мост 24 мая закрыт на несколько часов из-за проводимых в районе учений

10:46 24.05.2023 (обновлено: 10:57 24.05.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным сервиса "Яндекс.пробки", со стороны Крыма заторов на подъезде к транспортному переходу нет, есть небольшая пробка со стороны Краснодарского края.
Керченская переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Также водители могут воспользоваться сухопутным коридором, который проходит через новые регионы России.
Как сообщалось, в начале мая движение по Крымскому мосту временно приостанавливалось по техническим причинам.
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