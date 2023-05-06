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Движение по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Движение по Крымскому мосту приостановлено
Движение по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Движение по Крымскому мосту приостановлено
В субботу движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом в субботу утром сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T09:22
2023-05-06T09:40
крым
крымский мост
николай лукашенко
минтранс крыма
транспорт
общество
новости крыма
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом в субботу утром сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс. При этом он отметил, что паромная переправа работает в обычном режиме.По данным сервиса "Яндекс. Карты", движение закрыто с обеих сторон, на подъездах к мосту формируются пробки.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планировали завершить летом, но работы также удалось выполнить с опережением срока. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запустили 5 мая.Читайте также на РИА Новости Крым: Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаГрузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова
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крым, крымский мост, николай лукашенко, минтранс крыма, транспорт, общество, новости крыма, керченская паромная переправа
Движение по Крымскому мосту приостановлено

Крымский мост закрыт по техническим причинам – власти

09:22 06.05.2023 (обновлено: 09:40 06.05.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом в субботу утром сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс.
"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства", - написал он в своем Telegram.
При этом он отметил, что паромная переправа работает в обычном режиме.
По данным сервиса "Яндекс. Карты", движение закрыто с обеих сторон, на подъездах к мосту формируются пробки.
© Скриншот с сервиса "Яндекс. Карты"Скриншот с сервиса "Яндекс. Карты"
Скриншот с сервиса Яндекс. Карты
© Скриншот с сервиса "Яндекс. Карты"
Скриншот с сервиса "Яндекс. Карты"
Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планировали завершить летом, но работы также удалось выполнить с опережением срока. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запустили 5 мая.
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КрымКрымский мостНиколай ЛукашенкоМинтранс КрымаТранспортОбществоНовости КрымаКерченская паромная переправа
 
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