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Движение по Крымскому мосту приостановлено
Движение по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Движение по Крымскому мосту приостановлено
В субботу движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом в субботу утром сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T09:22
2023-05-06T09:22
2023-05-06T09:40
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крымский мост
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минтранс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом в субботу утром сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс. При этом он отметил, что паромная переправа работает в обычном режиме.По данным сервиса "Яндекс. Карты", движение закрыто с обеих сторон, на подъездах к мосту формируются пробки.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планировали завершить летом, но работы также удалось выполнить с опережением срока. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запустили 5 мая.Читайте также на РИА Новости Крым: Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаГрузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, николай лукашенко, минтранс крыма, транспорт, общество, новости крыма, керченская паромная переправа
Движение по Крымскому мосту приостановлено
Крымский мост закрыт по техническим причинам – власти
09:22 06.05.2023 (обновлено: 09:40 06.05.2023)