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Движение по Крымскому мосту приостановлено

Движение по Крымскому мосту приостановлено - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Движение по Крымскому мосту приостановлено

В субботу движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом в субботу утром сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T09:22

2023-05-06T09:22

2023-05-06T09:40

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крымский мост

николай лукашенко

минтранс крыма

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общество

новости крыма

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом в субботу утром сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс. При этом он отметил, что паромная переправа работает в обычном режиме.По данным сервиса "Яндекс. Карты", движение закрыто с обеих сторон, на подъездах к мосту формируются пробки.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планировали завершить летом, но работы также удалось выполнить с опережением срока. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запустили 5 мая.Читайте также на РИА Новости Крым: Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского мостаГрузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают вариантыВ Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуострова

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крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, николай лукашенко, минтранс крыма, транспорт, общество, новости крыма, керченская паромная переправа