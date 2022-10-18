https://crimea.ria.ru/20221018/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-18-oktyabrya-1124965063.html

Главные события и заявления дня: 18 октября

Главные события и заявления дня: 18 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Главные события и заявления дня: 18 октября

Данные о запрещенных методах ведения войны со стороны ВСУ. Перемещение жителей Херсона на левый берег Днепра. Удары по военным и энергетическим объектам на... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T22:04

2022-10-18T22:04

2022-10-18T22:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Данные о запрещенных методах ведения войны со стороны ВСУ. Перемещение жителей Херсона на левый берег Днепра. Удары по военным и энергетическим объектам на Украине и критическая ситуация с энергетикой в стране. Предварительная версия трагедии в Ейске. Обстрелы приграничных территорий РФ украинскими боевиками. Признание ООН военных преступлений боевиков ВСУ. Сроки ремонта Крымского моста и запуск грузовых поездов на полуостров. Назначение нового министра сельского хозяйства РК. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Запрещенные методы войныКомандующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил о возможности применения запрещенных методов войны со стороны киевского режима.По его словам, такие действия противника возможны в районе Херсона, есть данные и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. Это связано с тем, что натовское руководство требует от властей Украины наступательных действий в этом направлении.Перемещение жителей Херсона на другой берег ДнепраВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра для того, чтобы российские военные могли создать масштабные оборонительные укрепления и отбить любое нападение со стороны ВСУ. В перемещении и временном размещении людям помогут МЧС РФ и правительство Херсонской области. Удары по военным и энергетическим объектам на УкраинеВооруженные силы России уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины и три американские радиолокационные станции. Критическая ситуация на Украине18 октября жителей всех областей Украины предупредили о возможных перебоях в подаче электричества, воды и тепла в связи с тем, что ситуация в стране с энергетикой оказалась критической. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире украинского телеканала.С утра появилась информация о серьезных повреждениях объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровске. В Харькове было две серии взрывов, по предварительным данным, удары наносились по одному из промышленных предприятий города. После обстрелов харьковский метрополитен сообщил о приостановке движения поездов. Взрывы прогремели и в Кривом Роге. Во многих городах Украины звучала воздушная тревога.Трагедия в ЕйскеЖертвами ейской трагедии, где в понедельник на жилую многоэтажку упал российский истребитель Су-34, стали 15 человек. Таковы данные на вечер вторника. При этом в больницах в тяжелом состоянии продолжают оставаться трое пострадавших, еще 25 человек - в состоянии средней степени тяжести. Всего достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. Семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь. Людям оказывается и психологическая поддержка. К вечеру жильцы 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 подъездов смогли вернуться в свои квартиры.Следователи квалифицировали крушение самолета, как нарушение правил полетов или подготовки к ним, выяснение обстоятельств ЧП продолжается.Обстрелы приграничных территорий РФВо вторник ВСУ нанесли целый ряд ударов по приграничной территории РФ. В том числе украинские боевики нанесли удары по селу Белая Березка Брянской области, дважды за день обстреляли населенные пункты Курской области. Также дважды за день стреляли по Белгородской области - днем произвели минометный обстрел нескольких сел Грайворонского городского округа Белгородской области, вечером под обстрел попало село Старый Хутор в Валуйском городском округе. В результате обстрелов есть разрушения и пострадавшие.Признание ООН военных преступлений боевиков ВСУВо вторник Совет по правам человека ООН признал случаи пыток и расстрелов российских пленных боевиками ВСУ. "Комиссия задокументировала два случая, когда украинские военнослужащие расстреливали, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями", – говорится в докладе организации.Сроки ремонта Крымского мостаПоврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря, сообщил 18 октября зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, в трех металлургических заводах уже заказаны металлоконструкции для восстановления пролетов. Первые грузы с металлоконструкциями уже движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста. На данный момент по мосту проезжают легковые автомобили, автобусы, а также грузовики массой до 40 тонн. Сейчас в работах на мосту задействованы 330 строителей и 38 единиц техники. С расширением фронта работ количество строителей увеличится до 500, техники – до 50 единиц.Грузовые поезда в КрымПока не восстановлены грузовые автомобильные перевозки по Крымскому мосту отправку грузов взяла на себя железная дорога. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Первый вагон с запасными частями уже отправлен. На очереди – отправки продовольственных товаров, в том числе сахара и растительного масла. Также из Новороссийска в Крым уже поехал цемент. На данный момент отправлено 2,8 тысячи тонн, идет погрузка еще 4,6 тысячи тонн цемента. Перегруз тарно-штучных и тяжеловесных грузов из автомобильных фур в крытые вагоны организован на станции Анапа.Новый министр в КрымуНовым министром сельского хозяйства Крыма стал Андрей Савчук. Соответствующий указ во вторник подписал глава республики Сергей Аксенов. Назначение проходит с испытательным сроком в три месяца.

https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html

https://crimea.ria.ru/20221018/saldo-obyavil-o-peremeschenii-lyudey-na-levyy-bereg-dnepra-1124966309.html

https://crimea.ria.ru/20221018/v-ofise-zelenskogo-nazvali-kriticheskoy-situatsiyu-s-energetikoy-na-ukraine-1124955355.html

https://crimea.ria.ru/20221018/v-oon-priznali-pytki-i-rasstrely-rossiyskikh-plennykh-boevikami-vsu-1124959949.html

https://crimea.ria.ru/20221018/gruzy-v-krym-nachali-dostavlyat-po-zheleznoy-doroge-1124958867.html

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