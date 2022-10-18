Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в свои квартиры
Губернатор Кондратьев: Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в квартиры после ЧП
19:50 18.10.2022 (обновлено: 19:53 18.10.2022)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРазбор завалов на месте крушения самолёта в Ейске
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в свои квартиры после ЧП, конструктивные особенности дома не претерпели изменений, которые могли бы повлиять на безопасность людей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, после оценки экспертов принято решение о том, что жильцы 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 подъездов могут возвращаться в свои квартиры.
"Что касается центральной части дома — это 2, 3 и 4 подъезды — всего 76 квартир. Ситуация по ним требует уточнения. Завтра проведем еще один оперативный штаб по аварийно-восстановительным работам конкретно этой части дома. Важно понимать, насколько перекрытия и иные конструктивные особенности там претерпели изменения. Так как эта часть дома соприкасалась с самолетом, там была высокая температура и могут быть серьезные повреждения", - написал в своем Telegram-канале Кондратьев.
Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
Семьи погибших и пострадавшие при крушении самолета в Ейске получат материальную помощь.