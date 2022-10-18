https://crimea.ria.ru/20221018/zhiteli-mnogoetazhki-v-eyske-vozvraschayutsya-v-svoi-kvartiry-1124964870.html

Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в свои квартиры

Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в свои квартиры - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в свои квартиры

Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в свои квартиры после ЧП, конструктивные особенности дома не претерпели изменений, которые могли бы повлиять на... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T19:50

2022-10-18T19:50

2022-10-18T19:53

происшествия

общество

кубань

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители многоэтажки в Ейске возвращаются в свои квартиры после ЧП, конструктивные особенности дома не претерпели изменений, которые могли бы повлиять на безопасность людей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, после оценки экспертов принято решение о том, что жильцы 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 подъездов могут возвращаться в свои квартиры.Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.Семьи погибших и пострадавшие при крушении самолета в Ейске получат материальную помощь.

https://crimea.ria.ru/20221018/kolichestvo-pogibshikh-v-eyske-uvelichilos-do-15-chelovek-1124963722.html

кубань

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происшествия, общество, кубань, вениамин кондратьев