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Семьи погибших при ЧП в Ейске получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при ЧП в Ейске получат по 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Семьи погибших при ЧП в Ейске получат по 1 млн рублей
Семьи погибших и пострадавшие при крушении самолета в Ейске получат материальную помощь. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T11:52
2022-10-18T11:52
2022-10-18T11:52
происшествия
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кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Семьи погибших и пострадавшие при крушении самолета в Ейске получат материальную помощь. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Кроме того, единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей. Также на каждого прописанного члена семьи при частичной утрате имущества положена выплата 50 тысяч рублей, при полной потере имущества на каждого члена семьи – 100 тысяч.ЧП в Ейске произошло в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения.Возбуждено уголовное дело, в качестве основной версии падения следователи рассматривают техническую неисправность воздушного судна.Более 500 жителей поврежденного многоквартирного дома находятся у родственников и знакомых, всего в доме были прописаны 675 человек.
https://crimea.ria.ru/20221018/ugrozy-obrusheniya-povrezhdennogo-ot-padeniya-su-34-doma-v-eyske-net--mchs-1124948701.html
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происшествия, общество, кубань
Семьи погибших при ЧП в Ейске получат по 1 млн рублей
Семьи погибших и пострадавшие в Ейске получат выплаты до 1 млн рублей – Кондратьев