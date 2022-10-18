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В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске
В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске
Следователи квалифицировали крушение самолета Су-34 в Ейске как нарушение правил полетов или подготовки к ним, выяснение обстоятельств ЧП продолжается. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Следователи квалифицировали крушение самолета Су-34 в Ейске как нарушение правил полетов или подготовки к ним, выяснение обстоятельств ЧП продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек &gt;&gt;На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты. Изъяты образцы топлива на аэродроме вылета и вся необходимая документация."Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - добавили в ведомстве.В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу &gt;&gt;ЧП в Ейске произошло в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения.
https://crimea.ria.ru/20221018/chetvero-tyazheloranenykh-iz-eyska-dostavleny-v-bolnitsy-krasnodara-1124947376.html
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происшествия, кубань, новости
В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске

СК квалифицировал крушение Су-34 в Ейске как нарушение правил полетов

10:52 18.10.2022 (обновлено: 10:54 18.10.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоследствия крушения Су-34 в Ейске
Последствия крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Следователи квалифицировали крушение самолета Су-34 в Ейске как нарушение правил полетов или подготовки к ним, выяснение обстоятельств ЧП продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек >>
"Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним) по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске, - говорится в сообщении. - В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна".
На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты. Изъяты образцы топлива на аэродроме вылета и вся необходимая документация.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Четверо тяжелораненых из Ейска доставлены в больницы Краснодара
"Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - добавили в ведомстве.
В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу >>
ЧП в Ейске произошло в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения.
 
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