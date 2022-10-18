https://crimea.ria.ru/20221018/v-sledkome-nazvali-osnovnuyu-versiyu-krusheniya-samoleta-v-eyske-1124948274.html

В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске

В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске - РИА Новости Крым, 18.10.2022

В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске

Следователи квалифицировали крушение самолета Су-34 в Ейске как нарушение правил полетов или подготовки к ним, выяснение обстоятельств ЧП продолжается. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T10:52

2022-10-18T10:52

2022-10-18T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Следователи квалифицировали крушение самолета Су-34 в Ейске как нарушение правил полетов или подготовки к ним, выяснение обстоятельств ЧП продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек >>На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты. Изъяты образцы топлива на аэродроме вылета и вся необходимая документация."Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы", - добавили в ведомстве.В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу >>ЧП в Ейске произошло в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения.

https://crimea.ria.ru/20221018/chetvero-tyazheloranenykh-iz-eyska-dostavleny-v-bolnitsy-krasnodara-1124947376.html

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происшествия, кубань, новости