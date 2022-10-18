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В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу
В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу
В школе №7, которая расположена в полутора сотнях метров от места падения Су-34 в Ейске, временно приостановлен учебный процесс. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T10:46
2022-10-18T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В школе №7, которая расположена в полутора сотнях метров от места падения Су-34 в Ейске, временно приостановлен учебный процесс. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Учебное заведение расположено непосредственно за домом № 20/1 по улице Коммунистической, в который накануне во время учебного полета врезался самолет.В момент ЧП в школе проходили занятия второй учебной смены. По данным сотрудников организации, на уроках присутствовали около 600 детей. Всех учащихся оперативно эвакуировали, никто из них не пострадал.Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.По данным Минздрава РФ, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения различной степени тяжести. Тяжелые пострадавшие ночь были доставлены санавиацией в больницы Краснодара, сейчас врачи готовят к транспортировке еще двух человек.
https://crimea.ria.ru/20221018/tragediya-v-eyske-zhertvami-chp-s-su-34-stali-13-chelovek-1124945145.html
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новости, кубань, происшествия
В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу

Занятие в расположенной недалеко от места ЧП в Ейске школе временно приостановлены

10:46 18.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоследствия крушения Су-34 в Ейске
Последствия крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В школе №7, которая расположена в полутора сотнях метров от места падения Су-34 в Ейске, временно приостановлен учебный процесс. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Средняя школа № 7 г. Ейска, расположенная вблизи места крушения самолета, в настоящий момент закрыта, учебный процесс временно приостановлен", – сказано в сообщении.
Учебное заведение расположено непосредственно за домом № 20/1 по улице Коммунистической, в который накануне во время учебного полета врезался самолет.
В момент ЧП в школе проходили занятия второй учебной смены. По данным сотрудников организации, на уроках присутствовали около 600 детей. Всех учащихся оперативно эвакуировали, никто из них не пострадал.
Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
По данным Минздрава РФ, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения различной степени тяжести. Тяжелые пострадавшие ночь были доставлены санавиацией в больницы Краснодара, сейчас врачи готовят к транспортировке еще двух человек.
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек
 
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