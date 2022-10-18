https://crimea.ria.ru/20221018/v-eyske-zakryli-raspolozhennuyu-ryadom-s-mestom-krusheniya-su-34-shkolu-1124948134.html

В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу

В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу - РИА Новости Крым, 18.10.2022

В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу

В школе №7, которая расположена в полутора сотнях метров от места падения Су-34 в Ейске, временно приостановлен учебный процесс. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T10:46

2022-10-18T10:46

2022-10-18T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В школе №7, которая расположена в полутора сотнях метров от места падения Су-34 в Ейске, временно приостановлен учебный процесс. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Учебное заведение расположено непосредственно за домом № 20/1 по улице Коммунистической, в который накануне во время учебного полета врезался самолет.В момент ЧП в школе проходили занятия второй учебной смены. По данным сотрудников организации, на уроках присутствовали около 600 детей. Всех учащихся оперативно эвакуировали, никто из них не пострадал.Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.По данным Минздрава РФ, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения различной степени тяжести. Тяжелые пострадавшие ночь были доставлены санавиацией в больницы Краснодара, сейчас врачи готовят к транспортировке еще двух человек.

https://crimea.ria.ru/20221018/tragediya-v-eyske-zhertvami-chp-s-su-34-stali-13-chelovek-1124945145.html

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новости, кубань, происшествия