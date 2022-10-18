https://crimea.ria.ru/20221018/chetvero-tyazheloranenykh-iz-eyska-dostavleny-v-bolnitsy-krasnodara-1124947376.html

Четверо тяжелораненых из Ейска доставлены в больницы Краснодара

Четверо тяжелораненых из Ейска доставлены в больницы Краснодара - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Четверо тяжелораненых из Ейска доставлены в больницы Краснодара

Четверо пострадавших в результате ЧП в Ейске находятся в реанимационных отделениях больниц Краснодара в крайне тяжелом и стабильно-тяжелом состоянии. Об этом в... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Четверо пострадавших в результате ЧП в Ейске находятся в реанимационных отделениях больниц Краснодара в крайне тяжелом и стабильно-тяжелом состоянии. Об этом в Telegram написала замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.Уточняется, что тяжелые больные ночью были перевезены в краевой центр санавиацией."17-летний парень находится в стабильно-тяжелом состоянии, на ИВЛ. У него отравление угарным газом и ожог дыхательных путей", – написала Минькова.Кроме того, 51-летний пациент находится в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы 80% ожогов тела, переломы конечностей и отравление угарным газом. Еще одна 73-летняя пациентка в стабильно-тяжелом состоянии находится на ИВЛ.Также в реанимации на ИВЛ - пятилетняя девочка. Ее состояние врачи оценивают как стабильно-тяжелое. При обследовании с помощью КТ у нее обнаружен отек мозга с ишемическими повреждениями, а также отравление продуктами горения. Врачи проводят интенсивную терапию.Еще двух пациентов, пострадавших готовят к переводу из местной больницы в Краснодар, в том числе беременную, сообщили в центральной районной больнице.Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на пяти этажах многоквартирного дома. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.По данным минздрава РФ, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения различной степени тяжести.

https://crimea.ria.ru/20221017/v-minoborony-nazvali-prichinu-padeniya-voennogo-samoleta-v-eyske-1124941613.html

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происшествия, новости, кубань