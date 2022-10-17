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В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
На жилой дом в Ейске упал военный самолет. В результате взрыва произошел пожар, передает RT. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T18:46
2022-10-17T20:07
происшествия
российская федерация (россия, рф)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На жилой дом в Ейске упал военный самолет. В результате взрыва произошел пожар, передает RT.По данным СМИ, речь идет об учебно-тренировочном самолете Су-34. Он упал во дворе на улице Коммунистической, после взрыва огонь перекинулся на жилой дом. Пожару присвоен 4 уровень сложности.По неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена. "Это был Су-34", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.Очевидцы сообщают о хлопках и сильном пожаре, который охватил квартиры в ближайшей к месту падения девятиэтажке. Летчикам удалось катапультироваться.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-minoborony-nazvali-prichinu-padeniya-voennogo-samoleta-v-eyske-1124941613.html
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происшествия, российская федерация (россия, рф), армия и флот
В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно

В Ейске самолет упал на жилой дом, произошел взрыв и сильный пожар

18:46 17.10.2022 (обновлено: 20:07 17.10.2022)
 
© СоцсетиВ Ейске военный самолет упал на жилой дом.
В Ейске военный самолет упал на жилой дом.
© Соцсети
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На жилой дом в Ейске упал военный самолет. В результате взрыва произошел пожар, передает RT.
По данным СМИ, речь идет об учебно-тренировочном самолете Су-34. Он упал во дворе на улице Коммунистической, после взрыва огонь перекинулся на жилой дом. Пожару присвоен 4 уровень сложности.
По неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена.
"Информация о пострадавших и погибших также уточняется. На место прибыли экстренные службы", - пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Это был Су-34", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.
Очевидцы сообщают о хлопках и сильном пожаре, который охватил квартиры в ближайшей к месту падения девятиэтажке. Летчикам удалось катапультироваться.
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