https://crimea.ria.ru/20221017/v-eyske-v-zhilom-rayone-upal-samolet---chto-izvestno-1124941266.html
В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
На жилой дом в Ейске упал военный самолет. В результате взрыва произошел пожар, передает RT. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T18:46
2022-10-17T18:46
2022-10-17T20:07
происшествия
российская федерация (россия, рф)
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124941768_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_125c2a228a8342de1ca76781d61e07dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На жилой дом в Ейске упал военный самолет. В результате взрыва произошел пожар, передает RT.По данным СМИ, речь идет об учебно-тренировочном самолете Су-34. Он упал во дворе на улице Коммунистической, после взрыва огонь перекинулся на жилой дом. Пожару присвоен 4 уровень сложности.По неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена. "Это был Су-34", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.Очевидцы сообщают о хлопках и сильном пожаре, который охватил квартиры в ближайшей к месту падения девятиэтажке. Летчикам удалось катапультироваться.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-minoborony-nazvali-prichinu-padeniya-voennogo-samoleta-v-eyske-1124941613.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124941768_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_736c4b88130aa72ae9610b1ada7abc2a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, российская федерация (россия, рф), армия и флот
В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
В Ейске самолет упал на жилой дом, произошел взрыв и сильный пожар
18:46 17.10.2022 (обновлено: 20:07 17.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На жилой дом в Ейске упал военный самолет. В результате взрыва произошел пожар, передает RT.
По данным СМИ, речь идет об учебно-тренировочном самолете Су-34. Он упал во дворе на улице Коммунистической, после взрыва огонь перекинулся на жилой дом. Пожару присвоен 4 уровень сложности.
По неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена.
"Информация о пострадавших и погибших также уточняется. На место прибыли экстренные службы", - пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Это был Су-34", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.
Очевидцы сообщают о хлопках и сильном пожаре, который охватил квартиры в ближайшей к месту падения девятиэтажке. Летчикам удалось катапультироваться.