https://crimea.ria.ru/20221018/tragediya-v-eyske-zhertvami-chp-s-su-34-stali-13-chelovek-1124945145.html

Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек

Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек

В результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве России. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T06:48

2022-10-18T06:48

2022-10-18T06:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве России.Еще 19 человек получили ранения, четверо из них доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске."Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко", — отметили в Минздраве.Сотрудники МЧС завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на пяти этажах многоквартирного дома. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20221017/pri-krushenii-su-34-v-eyske-postradali-19-chelovek-pogibli-troe-1124944502.html

https://crimea.ria.ru/20221017/v-rezultate-krusheniya-su-34-v-eyske-povrezhdeno-17-kvartir-1124942810.html

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происшествия, новости, кубань