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Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек
Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек
В результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве России. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T06:48
2022-10-18T06:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве России.Еще 19 человек получили ранения, четверо из них доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске."Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко", — отметили в Минздраве.Сотрудники МЧС завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на пяти этажах многоквартирного дома. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20221017/pri-krushenii-su-34-v-eyske-postradali-19-chelovek-pogibli-troe-1124944502.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости, кубань
Трагедия в Ейске: жертвами ЧП с Су-34 стали 13 человек

Минздрав РФ: в результате ЧП с самолетом Су-34 в Ейске умерли 13 человек, ранены 19

06:48 18.10.2022 (обновлено: 06:50 18.10.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ Ейске потерпел крушение самолет Су-34
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения. Об этом сообщили в Минздраве России.
"По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Еще 19 человек получили ранения, четверо из них доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске.
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Число погибших в Ейске выросло до четырех, 25 человек пострадали
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко", — отметили в Минздраве.
Сотрудники МЧС завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.
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В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир
Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на пяти этажах многоквартирного дома. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
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