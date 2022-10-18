https://crimea.ria.ru/20221018/gruzy-v-krym-nachali-dostavlyat-po-zheleznoy-doroge-1124958867.html
Грузы в Крым начали доставлять по железной дороге
Грузы в Крым начали доставлять по железной дороге - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Грузы в Крым начали доставлять по железной дороге
Пока не восстановлены грузовые автомобильные перевозки по Крымскому мосту отправку грузов взяла на себя железная дорога . Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T15:10
2022-10-18T15:10
2022-10-18T15:10
железные дороги крыма
крымский мост
транспорт
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Пока не восстановлены грузовые автомобильные перевозки по Крымскому мосту отправку грузов взяла на себя железная дорога . Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.Также из Новороссийска в Крым уже поехал цемент. На данный момент отправлено 2,8 тысяч тонн, идет погрузка еще 4,6 тысячи тонн цемента.По данным министерства, перегруз тарно-штучных и тяжеловесных грузов из автомобильных фур в крытые вагоны организован на станции Анапа.Станция Тимашевская готова к перевалке грузов в 20-тифутовые контейнеры.Сайт РИА Новости Крым сообщал, какие автобусы могут проехать по Крымскому мосту.
https://crimea.ria.ru/20221015/v-ozhidanii-paroma-kak-zhivut-dalnoboyschiki-v-kerchi-1124904286.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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железные дороги крыма, крымский мост, транспорт, экономика, крым
Грузы в Крым начали доставлять по железной дороге
Грузы через Крымский мост начали доставлять по железной дороге
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Пока не восстановлены грузовые автомобильные перевозки по Крымскому мосту отправку грузов взяла на себя железная дорога . Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
"Первый вагон с запасными частями уже отправлен. На очереди – отправки продовольственных товаров, в том числе сахара и растительного масла", – говорится в сообщении.
Также из Новороссийска в Крым уже поехал цемент. На данный момент отправлено 2,8 тысяч тонн, идет погрузка еще 4,6 тысячи тонн цемента.
По данным министерства, перегруз тарно-штучных и тяжеловесных грузов из автомобильных фур в крытые вагоны организован на станции Анапа.
Станция Тимашевская готова к перевалке грузов в 20-тифутовые контейнеры.