https://crimea.ria.ru/20221018/gruzy-v-krym-nachali-dostavlyat-po-zheleznoy-doroge-1124958867.html

Грузы в Крым начали доставлять по железной дороге

Грузы в Крым начали доставлять по железной дороге - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Грузы в Крым начали доставлять по железной дороге

Пока не восстановлены грузовые автомобильные перевозки по Крымскому мосту отправку грузов взяла на себя железная дорога . Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T15:10

2022-10-18T15:10

2022-10-18T15:10

железные дороги крыма

крымский мост

транспорт

экономика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Пока не восстановлены грузовые автомобильные перевозки по Крымскому мосту отправку грузов взяла на себя железная дорога . Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.Также из Новороссийска в Крым уже поехал цемент. На данный момент отправлено 2,8 тысяч тонн, идет погрузка еще 4,6 тысячи тонн цемента.По данным министерства, перегруз тарно-штучных и тяжеловесных грузов из автомобильных фур в крытые вагоны организован на станции Анапа.Станция Тимашевская готова к перевалке грузов в 20-тифутовые контейнеры.Сайт РИА Новости Крым сообщал, какие автобусы могут проехать по Крымскому мосту.

https://crimea.ria.ru/20221015/v-ozhidanii-paroma-kak-zhivut-dalnoboyschiki-v-kerchi-1124904286.html

крымский мост

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железные дороги крыма, крымский мост, транспорт, экономика, крым