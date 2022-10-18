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Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек
Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек
Количество жертв трагедии в Ейске выросло до 15, в больнице умер еще один пациент. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T18:23
2022-10-18T18:26
происшествия
кубань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Количество жертв трагедии в Ейске выросло до 15, в больнице умер еще один пациент. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.По ее словам, сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах находятся 25 человек, 22 – в средней степени тяжести, трое – в тяжелой, в том числе две беременных и шестеро детей."После 14:00 поступило еще три пациента, в том числе один ребенок. Все пациенты проконсультированы по линии санитарной авиации специалистами краевых больниц", — написала она.В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске &gt;&gt;Замгубернатора добавила, что людям оказывается и психологическая помощь, которую получили уже 198 человек.Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.Семьи погибших и пострадавшие при крушении самолета в Ейске получат материальную помощь.
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происшествия, кубань, новости
Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек

Власти: еще один человек скончался в больнице Ейска, число жертв ЧП выросло до 15 человек

18:23 18.10.2022 (обновлено: 18:26 18.10.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРазбор завалов на месте крушения самолёта в Ейске
Разбор завалов на месте крушения самолёта в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Количество жертв трагедии в Ейске выросло до 15, в больнице умер еще один пациент. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
"Погибли 15 человек, в том числе трое детей. В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ (Краевая клиническая больница — ред.) №1", — написала Минькова в своем Telegram-канале.
Последствия крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
11:52
Семьи погибших при ЧП в Ейске получат по 1 млн рублей
По ее словам, сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах находятся 25 человек, 22 – в средней степени тяжести, трое – в тяжелой, в том числе две беременных и шестеро детей.
"После 14:00 поступило еще три пациента, в том числе один ребенок. Все пациенты проконсультированы по линии санитарной авиации специалистами краевых больниц", — написала она.
В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске >>
Замгубернатора добавила, что людям оказывается и психологическая помощь, которую получили уже 198 человек.
Последствия крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
11:10
Угрозы обрушения поврежденного от падения Су-34 дома в Ейске нет – МЧС
Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
Семьи погибших и пострадавшие при крушении самолета в Ейске получат материальную помощь.
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