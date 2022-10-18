https://crimea.ria.ru/20221018/kolichestvo-pogibshikh-v-eyske-uvelichilos-do-15-chelovek-1124963722.html

Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек

Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Количество погибших в Ейске увеличилось до 15 человек

Количество жертв трагедии в Ейске выросло до 15, в больнице умер еще один пациент. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T18:23

2022-10-18T18:23

2022-10-18T18:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Количество жертв трагедии в Ейске выросло до 15, в больнице умер еще один пациент. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.По ее словам, сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах находятся 25 человек, 22 – в средней степени тяжести, трое – в тяжелой, в том числе две беременных и шестеро детей."После 14:00 поступило еще три пациента, в том числе один ребенок. Все пациенты проконсультированы по линии санитарной авиации специалистами краевых больниц", — написала она.В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске >>Замгубернатора добавила, что людям оказывается и психологическая помощь, которую получили уже 198 человек.Трагедия в Ейске произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.Семьи погибших и пострадавшие при крушении самолета в Ейске получат материальную помощь.

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происшествия, кубань, новости