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ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области
ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области
ВСУ во второй раз за сутки обстреливают приграничные населенные пункты Курской области, на этот раз удар пришелся по городу Суджа. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T18:50
2022-10-18T18:50
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. ВСУ во второй раз за сутки обстреливают приграничные населенные пункты Курской области, на этот раз удар пришелся по городу Суджа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее во вторник украинские боевики нанесли удары по приграничному курскому поселку Теткино и селу Попово-Лежачи, в результате обстрела одна из местных жительниц получила ранение.По его словам, сейчас местные власти проводят подворовый обход, чтобы установить размер ущерба. Людям будет оказана помощь.Ранее во вторник ВСУ также обстреляли приграничные населенные пункты Белгородской и Брянской областей.
https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-byut-po-prigranichnomu-selu-v-bryanskoy-oblasti-1124963994.html
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курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ второй раз за сутки обстреливают Курскую область

18:50 18.10.2022
 
© Telegram Роман СтаровойтПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. ВСУ во второй раз за сутки обстреливают приграничные населенные пункты Курской области, на этот раз удар пришелся по городу Суджа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее во вторник украинские боевики нанесли удары по приграничному курскому поселку Теткино и селу Попово-Лежачи, в результате обстрела одна из местных жительниц получила ранение.

"Сегодня ВСУ также обстреляли и приграничные села Суджанского района. В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками", - написал Старовойт в своем Telegram-канале о втором за сутки случае обстрелов.

Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области
По его словам, сейчас местные власти проводят подворовый обход, чтобы установить размер ущерба. Людям будет оказана помощь.
Ранее во вторник ВСУ также обстреляли приграничные населенные пункты Белгородской и Брянской областей.
Курская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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