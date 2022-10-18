https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-vtoroy-raz-za-sutki-udarili-po-kurskoy-oblasti-1124964281.html

ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области

ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области - РИА Новости Крым, 18.10.2022

ВСУ второй раз за сутки ударили по Курской области

ВСУ во второй раз за сутки обстреливают приграничные населенные пункты Курской области, на этот раз удар пришелся по городу Суджа. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T18:50

2022-10-18T18:50

2022-10-18T18:50

курская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124964165_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_b73183649b8e9ad9e9149d21d4e50fbc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. ВСУ во второй раз за сутки обстреливают приграничные населенные пункты Курской области, на этот раз удар пришелся по городу Суджа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее во вторник украинские боевики нанесли удары по приграничному курскому поселку Теткино и селу Попово-Лежачи, в результате обстрела одна из местных жительниц получила ранение.По его словам, сейчас местные власти проводят подворовый обход, чтобы установить размер ущерба. Людям будет оказана помощь.Ранее во вторник ВСУ также обстреляли приграничные населенные пункты Белгородской и Брянской областей.

https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-byut-po-prigranichnomu-selu-v-bryanskoy-oblasti-1124963994.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)