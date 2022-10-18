https://crimea.ria.ru/20221018/v-kurskoy-oblasti-obstrelyany-dva-sela-est-postradavshiy-1124955735.html
В Курской области обстреляны два села, есть пострадавший
В Курской области обстреляны два села, есть пострадавший - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Курской области обстреляны два села, есть пострадавший
ВСУ во вторник обстреляли приграничный поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. Осколочные ранения получила местная жительница, сообщил... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T13:41
2022-10-18T13:41
2022-10-18T13:41
курская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. ВСУ во вторник обстреляли приграничный поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. Осколочные ранения получила местная жительница, сообщил губернатор Роман Старовойт.Уточняется, что было зафиксировано шесть прилетов. Часть из снарядов не разорвались, они будут обезврежены саперами."Легко ранена местная жительница: осколки стекла попали в лицо. Ей уже оказана помощь, она направляется домой", – написал Старовойт в Telegram.Часть снарядов попали в сгоревший ранее жилой дом, остальные легли в огороды. Ранее сообщалось о минометном обстреле приграничных сел Белгородской области. Под удар попали молочный комплекс в селе Мокрая Орловка, а в селе Глотово ранения получил местный житель. Утром ВСУ также обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области. Повреждения получила контактная сеть ж/д путей. Сообщалось об одном пострадавшем.В воскресенье в результате обстрелов ВСУ Белгородской области были ранены мирных жителя.
https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-obstrelyali-iz-minometov-sela-belgorodskoy-oblasti-povrezhdeny-lep-1124954535.html
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курская область, происшествия
В Курской области обстреляны два села, есть пострадавший
Губернатор Курской области Старовойт рассказал о последствиях обстрела приграничных сел