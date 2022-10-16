https://crimea.ria.ru/20221016/dva-cheloveka-raneny-posle-novykh-obstrelov-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1124911980.html
Два человека ранены после новых ударов ВСУ по Белгородской области
Два человека ранены после новых ударов ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Два человека ранены после новых ударов ВСУ по Белгородской области
В результате очередного обстрела Белгородской области в воскресенье ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T11:48
2022-10-16T11:48
2022-10-16T11:49
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В результате очередного обстрела Белгородской области в воскресенье ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В субботу в результате обстрела ВСУ один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Пожар оперативно ликвидировали. В пятницу удары привели к обесточиванию части Белгорода и возгоранию на подстанции, которое также удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
https://crimea.ria.ru/20221015/pozhar-na-neftebaze-v-belgorodskoy-oblasti-potushili-1124906050.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Два человека ранены после новых ударов ВСУ по Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ снова обстреляли Белгородскую область, ранены два человека
11:48 16.10.2022 (обновлено: 11:49 16.10.2022)