https://crimea.ria.ru/20221014/pozhar-na-podstantsii-v-belgorode-potushen-1124897175.html

Пожар на подстанции в Белгороде потушен

Пожар на подстанции в Белгороде потушен - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Пожар на подстанции в Белгороде потушен

Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T20:31

2022-10-14T20:31

2022-10-14T20:31

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до 4 часов.

белгородская область

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2022

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белгородская область, происшествия