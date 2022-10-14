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Пожар на подстанции в Белгороде потушен
Пожар на подстанции в Белгороде потушен - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Пожар на подстанции в Белгороде потушен
Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T20:31
2022-10-14T20:31
2022-10-14T20:31
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до 4 часов.
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия
Пожар на подстанции в Белгороде потушен
Губернатор Гладков: пожар на подстанции потушен