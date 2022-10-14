https://crimea.ria.ru/20221014/v-belgorode-posle-obstrela-vsu-gorit-podstantsiya-1124896364.html
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
ВСУ вечером в пятницу снова обстреляли Белгород – горит подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T19:54
2022-10-14T19:54
2022-10-14T20:01
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВСУ вечером в пятницу снова обстреляли Белгород – горит подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, на месте работают все оперативные службы и первый заммэра Белгорода Валентин Демидов."Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов".Он отметил, что насосы перешли на другие линии питания, водоснабжение в городе в норме.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на пятницу ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. Вследствие обстрела сдетонировал склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Кроме того, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было временно приостановлено. Позже сообщалось о повреждении домовладений и ЛЭП в селе Вознесеновка.
https://crimea.ria.ru/20221014/vsu-snova-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-obestocheny-pyat-sel-1124893164.html
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
Губернатор Гладков: в Белгороде загорелась подстанция после удара ВСУ
19:54 14.10.2022 (обновлено: 20:01 14.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВСУ вечером в пятницу снова обстреляли Белгород – горит подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте работают все оперативные службы и первый заммэра Белгорода Валентин Демидов.
"Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов".
Он отметил, что насосы перешли на другие линии питания, водоснабжение в городе в норме.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на пятницу ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. Вследствие обстрела сдетонировал склад
с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Кроме того, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было временно приостановлено
. Позже сообщалось о повреждении домовладений и ЛЭП в селе Вознесеновка.