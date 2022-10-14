Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221014/v-belgorode-posle-obstrela-vsu-gorit-podstantsiya-1124896364.html
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
ВСУ вечером в пятницу снова обстреляли Белгород – горит подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T19:54
2022-10-14T20:01
белгородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124896252_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_dbb9c07646e209d742d825d5be531d73.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВСУ вечером в пятницу снова обстреляли Белгород – горит подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, на месте работают все оперативные службы и первый заммэра Белгорода Валентин Демидов."Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов".Он отметил, что насосы перешли на другие линии питания, водоснабжение в городе в норме.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на пятницу ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. Вследствие обстрела сдетонировал склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Кроме того, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было временно приостановлено. Позже сообщалось о повреждении домовладений и ЛЭП в селе Вознесеновка.
https://crimea.ria.ru/20221014/vsu-snova-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-obestocheny-pyat-sel-1124893164.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124896252_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fd6359059fc8ed30930ca5dae564c99f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, происшествия
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция

Губернатор Гладков: в Белгороде загорелась подстанция после удара ВСУ

19:54 14.10.2022 (обновлено: 20:01 14.10.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВСУ вечером в пятницу снова обстреляли Белгород – горит подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работают все оперативные службы и первый заммэра Белгорода Валентин Демидов.
Последствия обстрела Белгородской области
17:51
ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел
"Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов".
Он отметил, что насосы перешли на другие линии питания, водоснабжение в городе в норме.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на пятницу ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. Вследствие обстрела сдетонировал склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Кроме того, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было временно приостановлено. Позже сообщалось о повреждении домовладений и ЛЭП в селе Вознесеновка.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:12Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ
19:54В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
19:35Напавшему с ножом на одноклассника подростку выбрана мера пресечения
19:31Миллион на миллион: в Крыму в выходные погода будет идеальной – ФОБОС
19:21Крым и новые регионы РФ подписали соглашение о сотрудничестве в туризме
19:09Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики
19:01В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей
18:41Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур
18:26В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути
18:14Полиция ФРГ выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке" – СМИ
18:05Ждать ли теплых батарей в Севастополе в октябре?
17:51ВСУ снова обстреливают Белгородскую область, обесточены пять сел
17:43Первый из команды Трасс: глава британского Минфина ушел в отставку
17:33ФСБ задержала крымчанку за призывы к насилию по национальному признаку
17:28Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине
17:16Путин ответил на вопрос о дальнейшем существовании Украины
17:04Частичная мобилизация для женщин: ответ Минобороны
16:59Путин оценил возможность переговоров с Западом по Украине
16:47Еще два парома выйдут в рейсы на Керченской переправе
16:42Путин поручит Совбезу проверить процесс подготовки мобилизованных
Лента новостейМолния