https://crimea.ria.ru/20221014/v-belgorode-posle-obstrela-vsu-gorit-podstantsiya-1124896364.html

В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция

В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция - РИА Новости Крым, 14.10.2022

В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция

ВСУ вечером в пятницу снова обстреляли Белгород – горит подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T19:54

2022-10-14T19:54

2022-10-14T20:01

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. ВСУ вечером в пятницу снова обстреляли Белгород – горит подстанция. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, на месте работают все оперативные службы и первый заммэра Белгорода Валентин Демидов."Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов".Он отметил, что насосы перешли на другие линии питания, водоснабжение в городе в норме.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на пятницу ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. Вследствие обстрела сдетонировал склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Кроме того, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было временно приостановлено. Позже сообщалось о повреждении домовладений и ЛЭП в селе Вознесеновка.

https://crimea.ria.ru/20221014/vsu-snova-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-obestocheny-pyat-sel-1124893164.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия