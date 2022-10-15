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Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен, началась ликвидация последствий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T16:43
2022-10-15T16:43
происшествия
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен, началась ликвидация последствий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщил, что в результате обстрела один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района.Накануне вечером, 14 октября, после обстрела ВСУ Белгородской области загорелась подстанция. В эти сутки область была обстреляна со стороны Украины неоднократно. В ночь на пятницу сдетонировал склад с боеприпасами, сообщалось о жертвах и разрушениях.Утром в пятницу по целям отработала система ПВО, но осколки упали у железной дороги и повредили ЛЭП. Движение поездов приостановили. Днем и вечером обстрелы области со стороны Украины продолжились. Власти сообщили о повреждении домов и линии электропередачи, а также возгорании на подстанции.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, всу (вооруженные силы украины)
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили

Гладков: пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили

16:43 15.10.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен, началась ликвидация последствий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что в результате обстрела один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района.
"Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгородской области
15:26
Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ
Накануне вечером, 14 октября, после обстрела ВСУ Белгородской области загорелась подстанция. В эти сутки область была обстреляна со стороны Украины неоднократно. В ночь на пятницу сдетонировал склад с боеприпасами, сообщалось о жертвах и разрушениях.
Утром в пятницу по целям отработала система ПВО, но осколки упали у железной дороги и повредили ЛЭП. Движение поездов приостановили. Днем и вечером обстрелы области со стороны Украины продолжились. Власти сообщили о повреждении домов и линии электропередачи, а также возгорании на подстанции.
 
ПроисшествияБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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