https://crimea.ria.ru/20221015/pozhar-na-neftebaze-v-belgorodskoy-oblasti-potushili-1124906050.html
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен, началась ликвидация последствий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T16:43
2022-10-15T16:43
2022-10-15T16:43
происшествия
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен, началась ликвидация последствий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщил, что в результате обстрела один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района.Накануне вечером, 14 октября, после обстрела ВСУ Белгородской области загорелась подстанция. В эти сутки область была обстреляна со стороны Украины неоднократно. В ночь на пятницу сдетонировал склад с боеприпасами, сообщалось о жертвах и разрушениях.Утром в пятницу по целям отработала система ПВО, но осколки упали у железной дороги и повредили ЛЭП. Движение поездов приостановили. Днем и вечером обстрелы области со стороны Украины продолжились. Власти сообщили о повреждении домов и линии электропередачи, а также возгорании на подстанции.
https://crimea.ria.ru/20221015/neftebaza-gorit-v-belgorodskoy-oblasti-posle-obstrela-vsu-1124904544.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, белгородская область, всу (вооруженные силы украины)
Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
Гладков: пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили