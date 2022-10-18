https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-obstrelyali-iz-minometov-sela-belgorodskoy-oblasti-povrezhdeny-lep-1124954535.html

ВСУ обстреляли из минометов села Белгородской области: повреждены ЛЭП

ВСУ обстреляли из минометов села Белгородской области: повреждены ЛЭП - РИА Новости Крым, 18.10.2022

ВСУ обстреляли из минометов села Белгородской области: повреждены ЛЭП

Несколько сел Грайворонского городского округа Белгородской области во вторник подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T12:49

2022-10-18T12:49

2022-10-18T12:49

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Несколько сел Грайворонского городского округа Белгородской области во вторник подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.В результате удара по селу Глотово был ранен мужчина. Пострадавший доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.В Мокрой Орловке по предварительным данным пострадавших нет."В Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – сообщил губернатор.Кроме того, обстрелом были повреждены две линии электропередачи. В результате без света остались села Безымено и Дунайка. Аварийные бригады выехали на место для ремонта ЛЭП.Также утром ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области. Повреждения получила контактная сеть ж/д путей. Сообщалось об одном пострадавшем.Ранее, в воскресенье, в результате обстрелов ВСУ Белгородской области были ранены мирные жители.

https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-obstrelyali-zhd-stantsiyu-v-belgorodskoy-oblasti--vlasti--1124949631.html

https://crimea.ria.ru/20221016/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-belgoroda-vyroslo-do-trekh-1124912944.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия