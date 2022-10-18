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ВСУ обстреляли из минометов села Белгородской области: повреждены ЛЭП - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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ВСУ обстреляли из минометов села Белгородской области: повреждены ЛЭП
ВСУ обстреляли из минометов села Белгородской области: повреждены ЛЭП - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ВСУ обстреляли из минометов села Белгородской области: повреждены ЛЭП
Несколько сел Грайворонского городского округа Белгородской области во вторник подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T12:49
2022-10-18T12:49
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Несколько сел Грайворонского городского округа Белгородской области во вторник подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.В результате удара по селу Глотово был ранен мужчина. Пострадавший доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.В Мокрой Орловке по предварительным данным пострадавших нет."В Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – сообщил губернатор.Кроме того, обстрелом были повреждены две линии электропередачи. В результате без света остались села Безымено и Дунайка. Аварийные бригады выехали на место для ремонта ЛЭП.Также утром ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области. Повреждения получила контактная сеть ж/д путей. Сообщалось об одном пострадавшем.Ранее, в воскресенье, в результате обстрелов ВСУ Белгородской области были ранены мирные жители.
https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-obstrelyali-zhd-stantsiyu-v-belgorodskoy-oblasti--vlasti--1124949631.html
https://crimea.ria.ru/20221016/chislo-postradavshikh-pri-obstrele-belgoroda-vyroslo-do-trekh-1124912944.html
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия
ВСУ обстреляли из минометов села Белгородской области: повреждены ЛЭП

В Белгородской области ВСУ из минометов обстреляли два села: один человек ранен

12:49 18.10.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазбитое в результате обстрела стекло
Разбитое в результате обстрела стекло
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Несколько сел Грайворонского городского округа Белгородской области во вторник подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
В результате удара по селу Глотово был ранен мужчина. Пострадавший доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Мокрой Орловке по предварительным данным пострадавших нет.
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"В Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – сообщил губернатор.
Кроме того, обстрелом были повреждены две линии электропередачи. В результате без света остались села Безымено и Дунайка. Аварийные бригады выехали на место для ремонта ЛЭП.
Также утром ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области. Повреждения получила контактная сеть ж/д путей. Сообщалось об одном пострадавшем.
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