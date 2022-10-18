ВСУ обстреляли ж/д-станцию в Белгородской области – власти
Губернатор Гладков: обстреляна территория железнодорожной станции Белгородского района
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. <...> Повреждена контактная сеть ЖД путей", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, других разрушений нет, однако есть пострадавший среди мирных жителей. Осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей в результате обстрела получил мужчина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По словам Гладкова, на месте сейчас находятся все оперативные службы, работают аварийные бригады. Движение поездов временно приостановлено.
Ранее, в воскресенье, в результате обстрелов ВСУ Белгородской области были ранены мирные жители.
15 октября, 15:26Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ
13 октября ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. Вследствие обстрела сдетонировал склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Кроме того, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было временно приостановлено.