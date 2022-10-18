https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-obstrelyali-zhd-stantsiyu-v-belgorodskoy-oblasti--vlasti--1124949631.html

ВСУ обстреляли ж/д-станцию в Белгородской области – власти

ВСУ обстреляли ж/д-станцию в Белгородской области – власти - РИА Новости Крым, 18.10.2022

ВСУ обстреляли ж/д-станцию в Белгородской области – власти

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T11:36

2022-10-18T11:36

2022-10-18T11:36

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. <...> Повреждена контактная сеть ЖД путей", – написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам Гладкова, на месте сейчас находятся все оперативные службы, работают аварийные бригады. Движение поездов временно приостановлено.Ранее, в воскресенье, в результате обстрелов ВСУ Белгородской области были ранены мирные жители. 13 октября ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. Вследствие обстрела сдетонировал склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Кроме того, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было временно приостановлено.

https://crimea.ria.ru/20221015/neftebaza-gorit-v-belgorodskoy-oblasti-posle-obstrela-vsu-1124904544.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)