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ВСУ обстреляли ж/д-станцию в Белгородской области – власти - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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ВСУ обстреляли ж/д-станцию в Белгородской области – власти
ВСУ обстреляли ж/д-станцию в Белгородской области – власти - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ВСУ обстреляли ж/д-станцию в Белгородской области – власти
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T11:36
2022-10-18T11:36
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. &lt;...&gt; Повреждена контактная сеть ЖД путей", – написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам Гладкова, на месте сейчас находятся все оперативные службы, работают аварийные бригады. Движение поездов временно приостановлено.Ранее, в воскресенье, в результате обстрелов ВСУ Белгородской области были ранены мирные жители. 13 октября ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. Вследствие обстрела сдетонировал склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Кроме того, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было временно приостановлено.
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли ж/д-станцию в Белгородской области – власти

Губернатор Гладков: обстреляна территория железнодорожной станции Белгородского района

11:36 18.10.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по Белгородской области
Последствия удара ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. <...> Повреждена контактная сеть ЖД путей", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, других разрушений нет, однако есть пострадавший среди мирных жителей. Осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей в результате обстрела получил мужчина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По словам Гладкова, на месте сейчас находятся все оперативные службы, работают аварийные бригады. Движение поездов временно приостановлено.
Ранее, в воскресенье, в результате обстрелов ВСУ Белгородской области были ранены мирные жители.
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Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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