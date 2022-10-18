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ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области
ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области
ВСУ бьют по приграничному селу Белая Березка в Брянской области, есть разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T18:38
2022-10-18T18:44
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. ВСУ бьют по приграничному селу Белая Березка в Брянской области, есть разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее во вторник украинские боевики нанесли удары по двум селам в Курской области. Также ВСУ произвели минометный обстрел нескольких сел Грайворонского городского округа Белгородской области. Во обеих областях есть пострадавшие.
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брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ ведут обстрел приграничного села в Брянской области

18:38 18.10.2022 (обновлено: 18:44 18.10.2022)
 
© РИА Новости КрымОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. ВСУ бьют по приграничному селу Белая Березка в Брянской области, есть разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В настоящее время ВСУ ведут обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Есть попадание снаряда в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава области.
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Ранее во вторник украинские боевики нанесли удары по двум селам в Курской области. Также ВСУ произвели минометный обстрел нескольких сел Грайворонского городского округа Белгородской области. Во обеих областях есть пострадавшие.
Брянская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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