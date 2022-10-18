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ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области
ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области
ВСУ бьют по приграничному селу Белая Березка в Брянской области, есть разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T18:38
2022-10-18T18:38
2022-10-18T18:44
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. ВСУ бьют по приграничному селу Белая Березка в Брянской области, есть разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее во вторник украинские боевики нанесли удары по двум селам в Курской области. Также ВСУ произвели минометный обстрел нескольких сел Грайворонского городского округа Белгородской области. Во обеих областях есть пострадавшие.
https://crimea.ria.ru/20221018/vlasti-novoy-kakhovki-oprovergli-gibel-lyudey-pri-obstrele-vsu-1124962488.html
брянская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ ведут обстрел приграничного села в Брянской области
18:38 18.10.2022 (обновлено: 18:44 18.10.2022)