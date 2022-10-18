https://crimea.ria.ru/20221018/vsu-byut-po-prigranichnomu-selu-v-bryanskoy-oblasti-1124963994.html

ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области

ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области - РИА Новости Крым, 18.10.2022

ВСУ бьют по приграничному селу в Брянской области

ВСУ бьют по приграничному селу Белая Березка в Брянской области, есть разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T18:38

2022-10-18T18:38

2022-10-18T18:44

брянская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. ВСУ бьют по приграничному селу Белая Березка в Брянской области, есть разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее во вторник украинские боевики нанесли удары по двум селам в Курской области. Также ВСУ произвели минометный обстрел нескольких сел Грайворонского городского округа Белгородской области. Во обеих областях есть пострадавшие.

https://crimea.ria.ru/20221018/vlasti-novoy-kakhovki-oprovergli-gibel-lyudey-pri-obstrele-vsu-1124962488.html

брянская область

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2022

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брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)