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ВС РФ уничтожили станцию правительственной связи Украины - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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ВС РФ уничтожили станцию правительственной связи Украины
ВС РФ уничтожили станцию правительственной связи Украины - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ВС РФ уничтожили станцию правительственной связи Украины
Вооруженные силы России уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины и три американские радиолокационные станции. Об этом во... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T14:22
2022-10-18T14:22
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины и три американские радиолокационные станции. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России."В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены", — сообщили в оборонном ведомстве.Так, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье были разгромлены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра", уничтожены три склада боеприпасов, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах. Кроме того, серьезный урон противнику был нанесен и в ходе контрбатарейной борьбы."Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в районах населенных пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rossii-otbili-novye-popytki-proryva-vsu-1124914316.html
https://crimea.ria.ru/20221018/udary-po-kharkovu-i-dnepropetrovsku-chto-proiskhodit-na-ukraine-1124945997.html
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60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ уничтожили станцию правительственной связи Украины

ВС РФ уничтожили станцию правительственной связи Украины и локаторы США

14:22 18.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины и три американские радиолокационные станции. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.
"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены", — сообщили в оборонном ведомстве.
Так, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье были разгромлены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра", уничтожены три склада боеприпасов, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах. Кроме того, серьезный урон противнику был нанесен и в ходе контрбатарейной борьбы.
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"Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в районах населенных пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.
Также, по информации ведомства, были уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США и станция космической связи Центра правительственной связи Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники.
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