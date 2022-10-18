https://crimea.ria.ru/20221018/vs-rf-unichtozhili-stantsiyu-pravitelstvennoy-svyazi-ukrainy-1124957502.html

ВС РФ уничтожили станцию правительственной связи Украины

ВС РФ уничтожили станцию правительственной связи Украины - РИА Новости Крым, 18.10.2022

ВС РФ уничтожили станцию правительственной связи Украины

Вооруженные силы России уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины и три американские радиолокационные станции. Об этом во... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T14:22

2022-10-18T14:22

2022-10-18T14:22

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины и три американские радиолокационные станции. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России."В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены", — сообщили в оборонном ведомстве.Так, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье были разгромлены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса "Искра", уничтожены три склада боеприпасов, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах. Кроме того, серьезный урон противнику был нанесен и в ходе контрбатарейной борьбы."Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в районах населенных пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rossii-otbili-novye-popytki-proryva-vsu-1124914316.html

https://crimea.ria.ru/20221018/udary-po-kharkovu-i-dnepropetrovsku-chto-proiskhodit-na-ukraine-1124945997.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)