Атака на терминал в Новороссийске и новое назначение Умерова: главное - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Атака на терминал в Новороссийске и новое назначение Умерова: главное
Атака на терминал в Новороссийске и новое назначение Умерова: главное - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Атака на терминал в Новороссийске и новое назначение Умерова: главное
Безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Над Крымом сбили 22... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T21:59
2025-11-29T21:59
главное за день
в мире
россия
украина
турция
краснодарский край
атаки всу
происшествия
черное море
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Над Крымом сбили 22 беспилотника. Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой делегации на переговорах. ВСУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Андрей Ермак объявил о намерении отправиться на фронт. Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на морской терминал КТКВ ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. По предварительной информации, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло. Дальнейшая эксплуатация поврежденного выносного причала не представляется возможной.Позже минэнерго Казахстана опубликовало заявление, назвав недопустимой атаку на объект КТК. Такие действия несут риски для глобальной энергетической безопасности и наносят существенный ущерб экономическим интересам участников проекта, отметили в ведомстве.В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях экстренно активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.Уничтожение беспилотников ВСУ над КрымомДежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и Азовским морем, в том числе 19 – над Крымом. Вечером над полуостровом уничтожили еще три вражеских БПЛАНазначение Умерова главой делегации Киева на переговорахВладимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой делегации на переговорах по урегулированию конфликта. Ранее руководителем украинской переговорной группы был назначен Андрей Ермак, накануне отправленный в отставку с поста главы офиса Зеленского.В субботу также стало известно, что украинская делегация во главе с Умеровым отправилась в США для проведения переговоров.Военный и политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в беседе с РИА Новости Крым высказал мнение, Умеров, в отличие от Ермака, будет демонстрировать максимальную приверженность мирному плану США.Атака на Афипский нефтеперерабатывающий заводУкраинские беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание, которое удалось локализовать на площади 250 квадратных метров и в последствии полностью ликвидировать.Пострадавших нет. Персонал завода был эвакуирован в убежище. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали.Ермак на "передовой"Андрей Ермак, накануне уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского, заявил о намерении отправиться на передовую. По словам бывшего чиновника, он "не хочет создавать проблем Зеленскому", но "готов к любым репрессиям".Также Ермак заявил, что его "оскорбили" и "не защитили" его "достоинство". Он не уточнил, когда и в каком в качестве он отправляется на передовую. Но заявил, что его возмущает "обрушившаяся на него грязь", и "вызывает отвращение отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду".Австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей в комментарии РИА Новости в шутливой манере предположил, что экс-глава офиса Зеленского "будет дистанционно управлять беспилотниками НАТО из своего особняка на берегу моря на Французской Ривьере".Повторный удар по танкеру Virat в Черном мореТанкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, сообщил минтранс Турции. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее, уточнили в ведомстве. Состояние судна стабильное, добавили в турецком минтрансе.Вечером стало известно, что атакованный танкер буксируют к берегам Турции, туда он прибудет 1 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
турция
краснодарский край
черное море
РИА Новости Крым
Новости
главное за день, в мире, россия, украина, турция, краснодарский край, атаки всу, происшествия, черное море, новости
Атака на терминал в Новороссийске и новое назначение Умерова: главное

Атака на терминал КТК под Новороссийском и Ермак на передовой: главное за день

21:59 29.11.2025
 
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Над Крымом сбили 22 беспилотника. Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой делегации на переговорах. ВСУ атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. Андрей Ермак объявил о намерении отправиться на фронт. Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на морской терминал КТК

В ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. По предварительной информации, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло. Дальнейшая эксплуатация поврежденного выносного причала не представляется возможной.
Позже минэнерго Казахстана опубликовало заявление, назвав недопустимой атаку на объект КТК. Такие действия несут риски для глобальной энергетической безопасности и наносят существенный ущерб экономическим интересам участников проекта, отметили в ведомстве.
В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях экстренно активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
Уничтожение беспилотников ВСУ над Крымом

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и Азовским морем, в том числе 19 – над Крымом. Вечером над полуостровом уничтожили еще три вражеских БПЛА

Назначение Умерова главой делегации Киева на переговорах

Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой делегации на переговорах по урегулированию конфликта. Ранее руководителем украинской переговорной группы был назначен Андрей Ермак, накануне отправленный в отставку с поста главы офиса Зеленского.
В субботу также стало известно, что украинская делегация во главе с Умеровым отправилась в США для проведения переговоров.
Военный и политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в беседе с РИА Новости Крым высказал мнение, Умеров, в отличие от Ермака, будет демонстрировать максимальную приверженность мирному плану США.
Атака на Афипский нефтеперерабатывающий завод

Украинские беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание, которое удалось локализовать на площади 250 квадратных метров и в последствии полностью ликвидировать.
Пострадавших нет. Персонал завода был эвакуирован в убежище. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали.
Ермак на "передовой"

Андрей Ермак, накануне уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского, заявил о намерении отправиться на передовую. По словам бывшего чиновника, он "не хочет создавать проблем Зеленскому", но "готов к любым репрессиям".
Также Ермак заявил, что его "оскорбили" и "не защитили" его "достоинство". Он не уточнил, когда и в каком в качестве он отправляется на передовую. Но заявил, что его возмущает "обрушившаяся на него грязь", и "вызывает отвращение отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду".
Австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей в комментарии РИА Новости в шутливой манере предположил, что экс-глава офиса Зеленского "будет дистанционно управлять беспилотниками НАТО из своего особняка на берегу моря на Французской Ривьере".
Повторный удар по танкеру Virat в Черном море

Танкер Virat, атакованный в Черном море в пятницу, в субботу подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров, сообщил минтранс Турции. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее, уточнили в ведомстве. Состояние судна стабильное, добавили в турецком минтрансе.
Вечером стало известно, что атакованный танкер буксируют к берегам Турции, туда он прибудет 1 декабря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньВ миреРоссияУкраинаТурцияКраснодарский крайАтаки ВСУПроисшествияЧерное мореНовостиНовости КрымаПолитика
 
