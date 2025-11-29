Танкер Virat буксируют к берегам Турции
Дважды атакованный в Черном море танкер Virat буксируют к берегу Турции
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Танкер Virat, подвергшийся двум атакам в Черном море, буксируют к берегам Турции, туда он прибудет 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое управление мореходства.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту было 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу стало известно, что Virat был повторно атакован. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось.
"Операция по буксировке началась в субботу в 17.45 по московскому времени. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13.00", - говорится в сообщении ведомства.
Относительно Kairos управление отметило, что пожар на его борту продолжают тушить.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в пятницу не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у турецких берегов в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаках с применением БПЛА или безэкипажных катеров. Он уточнил, что оба танкера шли пустыми в Россию.