Рейтинг@Mail.ru
Танкер Virat буксируют к берегам Турции - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251129/tanker-virat-buksiruyut-k-beregam-turtsii-1151295710.html
Танкер Virat буксируют к берегам Турции
Танкер Virat буксируют к берегам Турции - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Танкер Virat буксируют к берегам Турции
Танкер Virat, подвергшийся двум атакам в Черном море, буксируют к берегам Турции, туда он прибудет 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T20:39
2025-11-29T20:39
турция
черное море
в мире
происшествия
новости
танкер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/90/1115939038_0:257:5568:3389_1920x0_80_0_0_051aacec717470d2a9e1fde7a2e859c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Танкер Virat, подвергшийся двум атакам в Черном море, буксируют к берегам Турции, туда он прибудет 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое управление мореходства.Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту было 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу стало известно, что Virat был повторно атакован. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось.Относительно Kairos управление отметило, что пожар на его борту продолжают тушить.Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в пятницу не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у турецких берегов в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаках с применением БПЛА или безэкипажных катеров. Он уточнил, что оба танкера шли пустыми в Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/90/1115939038_114:0:5063:3712_1920x0_80_0_0_52f5e5aca80c8ec3f46268cdf8a19c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, черное море, в мире, происшествия, новости, танкер
Танкер Virat буксируют к берегам Турции

Дважды атакованный в Черном море танкер Virat буксируют к берегу Турции

20:39 29.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Танкер Virat, подвергшийся двум атакам в Черном море, буксируют к берегам Турции, туда он прибудет 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое управление мореходства.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту было 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу стало известно, что Virat был повторно атакован. Судно получило небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. О пожаре на борту не сообщалось.

"Операция по буксировке началась в субботу в 17.45 по московскому времени. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13.00", - говорится в сообщении ведомства.

Относительно Kairos управление отметило, что пожар на его борту продолжают тушить.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в пятницу не исключил, что причинами взрывов на борту двух танкеров у турецких берегов в Черном море могли стать столкновение с миной или удар ракетой, также есть версии об атаках с применением БПЛА или безэкипажных катеров. Он уточнил, что оба танкера шли пустыми в Россию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТурцияЧерное мореВ миреПроисшествияНовостиТанкер
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Как изменит общество новая стратегия государственной нацполитики России
21:11Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи
20:55В Севастополе в четвертый раз остановили морской транспорт
20:39Танкер Virat буксируют к берегам Турции
20:12В Евпатории отремонтируют ключевые дороги до конца года
19:56Гранада за нас: зачем испанцы уходили в крымские партизаны
19:37В Коктебеле поставили условия владельцам торговых объектов на набережной
19:25Рейд в Севастополе открыли
19:13Заявления Путина об СВО и изменение мирного плана США – топ недели
18:51В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме
18:33Паралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака
18:15Три беспилотника сбили над Крымом
18:04Крымский мост – обстановка с очередями к вечеру субботы
17:53Удары по Украине сегодня: Киев остался без тепла после ночных взрывов
17:36Ермак на передовой: как экс-глава офиса Зеленского будет "воевать" с РФ
17:21Спасатели помогли травмированной туристке в лесу под Бахчисараем
17:05В Севастополе третий раз за день остановили морской транспорт
17:01В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома
16:48Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
16:31Какую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"
Лента новостейМолния