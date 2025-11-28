Рейтинг@Mail.ru
Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251128/ekipazh-spasli-s-goryaschego-v-chernom-more-tankera-1151278671.html
Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера
Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера
Все 25 членов экипажа эвакуированы с горящего в Черном море танкера Kairos. Об этом со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T21:39
2025-11-28T21:40
черное море
турция
танкер
происшествия
пожар
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d9d2c9c30595368a54ee7d47418fc30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Все 25 членов экипажа эвакуированы с горящего в Черном море танкера Kairos. Об этом со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции пишет РИА Новости.В пятницу вечером стало известно, что в 28 милях от берега Турции вспыхнул пожар на танкере, который следовал в Новороссийск без груза под флагом Гамбии. причиной стало внешнее воздействие.Турецкие власти сообщили в пятницу также о втором инциденте в Черном море: экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели, характер атаки или повреждения не уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9c7ec3996b73baf42d81da20cd3c6638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, турция, танкер, происшествия, пожар, в мире, новости
Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера

В Турции эвакуировали экипаж с горящего в Черном море танкера

21:39 28.11.2025 (обновлено: 21:40 28.11.2025)
 
© РИА НовостиСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Все 25 членов экипажа эвакуированы с горящего в Черном море танкера Kairos. Об этом со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции пишет РИА Новости.
В пятницу вечером стало известно, что в 28 милях от берега Турции вспыхнул пожар на танкере, который следовал в Новороссийск без груза под флагом Гамбии. причиной стало внешнее воздействие.

"Двадцать пять членов экипажа 274-метрового танкера Kairos, шедшего из Египта в РФ, успешно эвакуированы. Ранее было получено сообщение о взрыве и пожаре на борту судна", - цитирует телеканал AHaber заявление ведомства.

Турецкие власти сообщили в пятницу также о втором инциденте в Черном море: экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели, характер атаки или повреждения не уточняются.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Черное мореТурцияТанкерПроисшествияПожарВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
22:28Строительство Античного проспекта в Севастополе завершат к концу года
22:23В Черном море у берегов Турции произошло ЧП еще на одном танкере
22:09Солнечная активность растет – когда ждать новых мощных вспышек
21:44Когда Путин примет Уиткоффа в Москве – ответ Кремля
21:39Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера
21:21Россия будет наращивать взаимодействие в науке с другими странами – Путин
21:13Из плана по Украине вычеркнули пункты о ЕС и НАТО
20:47В Феодосии благоустроят набережную – что будет сделано
20:36С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
20:26США готовы признать Крым для заключения мира на Украине – СМИ
20:13В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
20:11Финал ноября: какая погода ждет Крым в последние выходные месяца
19:59В Черном море загорелся танкер из-за внешнего воздействия – власти Турции
19:48Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской области
19:39Как страховые представители "Крыммедстрах" помогают пациентам
19:2922% НДС за услуги банков – что изменит новый закон для простых россиян
19:11Крымский мост: очередь выросла с обеих сторон
18:55Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
18:49Чиновники ответят за срыв уборки в городах Крыма
Лента новостейМолния