https://crimea.ria.ru/20251128/ekipazh-spasli-s-goryaschego-v-chernom-more-tankera-1151278671.html
Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера
Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера
Все 25 членов экипажа эвакуированы с горящего в Черном море танкера Kairos. Об этом со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T21:39
2025-11-28T21:39
2025-11-28T21:40
черное море
турция
танкер
происшествия
пожар
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d9d2c9c30595368a54ee7d47418fc30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Все 25 членов экипажа эвакуированы с горящего в Черном море танкера Kairos. Об этом со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции пишет РИА Новости.В пятницу вечером стало известно, что в 28 милях от берега Турции вспыхнул пожар на танкере, который следовал в Новороссийск без груза под флагом Гамбии. причиной стало внешнее воздействие.Турецкие власти сообщили в пятницу также о втором инциденте в Черном море: экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели, характер атаки или повреждения не уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9c7ec3996b73baf42d81da20cd3c6638.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, турция, танкер, происшествия, пожар, в мире, новости
Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера
В Турции эвакуировали экипаж с горящего в Черном море танкера
21:39 28.11.2025 (обновлено: 21:40 28.11.2025)