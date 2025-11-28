https://crimea.ria.ru/20251128/ekipazh-spasli-s-goryaschego-v-chernom-more-tankera-1151278671.html

Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера

Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера - РИА Новости Крым, 28.11.2025

Экипаж спасли с горящего в Черном море танкера

Все 25 членов экипажа эвакуированы с горящего в Черном море танкера Kairos. Об этом со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции пишет РИА... РИА Новости Крым, 28.11.2025

2025-11-28T21:39

2025-11-28T21:39

2025-11-28T21:40

черное море

турция

танкер

происшествия

пожар

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d9d2c9c30595368a54ee7d47418fc30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Все 25 членов экипажа эвакуированы с горящего в Черном море танкера Kairos. Об этом со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции пишет РИА Новости.В пятницу вечером стало известно, что в 28 милях от берега Турции вспыхнул пожар на танкере, который следовал в Новороссийск без груза под флагом Гамбии. причиной стало внешнее воздействие.Турецкие власти сообщили в пятницу также о втором инциденте в Черном море: экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели, характер атаки или повреждения не уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, турция, танкер, происшествия, пожар, в мире, новости