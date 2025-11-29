https://crimea.ria.ru/20251129/ermak-na-peredovoy-kak-eks-glava-ofisa-zelenskogo-budet-voevat-s-rf-1151293306.html

Ермак на передовой: как экс-глава офиса Зеленского будет "воевать" с РФ

Ермак на передовой: как экс-глава офиса Зеленского будет "воевать" с РФ - РИА Новости Крым, 29.11.2025

Ермак на передовой: как экс-глава офиса Зеленского будет "воевать" с РФ

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, заявивший о намерении отправиться на фронт, вероятно, будет удаленно управлять беспилотниками НАТО из своего... РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T17:36

2025-11-29T17:36

2025-11-29T17:36

андрей ермак

украина

всу (вооруженные силы украины)

в мире

мнения

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141413417_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_40ec23ae7d8cb605cfcefe8e4a417f6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, заявивший о намерении отправиться на фронт, вероятно, будет удаленно управлять беспилотниками НАТО из своего особняка на Французской Ривьере. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей.По мнению Макрея, более серьезного военного участия от Ермака ожидать не стоит.28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен от руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров вместо Ермака: как замена отразится на ходе переговоров по Украине Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорахКто инициировал обыски у Ермака

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ермак, украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, мнения, новости, политика