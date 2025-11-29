Ермак на передовой: как экс-глава офиса Зеленского будет "воевать" с РФ
Ермак "повоюет" с Россией удаленно из своего особняка на Французской Ривьере – эксперт
© Telegram-канал Андрей ЕрмакАндрей Ермак
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, заявивший о намерении отправиться на фронт, вероятно, будет удаленно управлять беспилотниками НАТО из своего особняка на Французской Ривьере. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей.
"Я скрещиваю пальцы в надежде, что Ермак сдержит свое обещание и отправится на поле боя с последними оставшимися и нежелающими этого украинскими призывниками. Однако я не настолько наивен, чтобы ожидать, что это произойдет в какой-либо значимой форме. Возможно, он будет дистанционно управлять беспилотниками НАТО из своего особняка на берегу моря на Французской Ривьере", - сказал он.
По мнению Макрея, более серьезного военного участия от Ермака ожидать не стоит.
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял.
Также Ермак отстранен от руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
