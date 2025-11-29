https://crimea.ria.ru/20251129/tri-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1151294285.html

Три беспилотника сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T18:15

2025-11-29T18:15

2025-11-29T18:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в субботу над регионом уничтожили три вражеских БПЛА.Кроме того, еще три беспилотника сбили над Брянской областью, добавили в оборонном ведомстве.Ночью 29 ноября из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. На территории вспыхнул пожар, который ликвидировали днем. Пострадавших нет. Кроме того, в ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.Всего в течение ночи над Крымом, Азовским морем и еще 11 регионами России уничтожили 103 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

