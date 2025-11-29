Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
Атака на объекты КТК наносит урон международной энергобезопасности – Минэнерго Казахстана
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Атака на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) недопустима, она несет риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта. Об этом говорится в заявлении министерства энергетики Казахстана.
В ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
"Подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Трубопроводная система КТК – это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан", – цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Как отметили в минэнерго Казахстана, в целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях экстренно активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей.