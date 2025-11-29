Рейтинг@Mail.ru
Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
https://crimea.ria.ru/20251129/kazakhstan-sdelal-zayavlenie-posle-ataki-na-terminal-v-novorossiyske-1151291866.html
Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске
Атака на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) недопустима, она несет риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный...
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Атака на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) недопустима, она несет риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта. Об этом говорится в заявлении министерства энергетики Казахстана.В ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.Как отметили в минэнерго Казахстана, в целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях экстренно активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
казахстан
новороссийск
Новости
Казахстан сделал заявление после атаки на терминал в Новороссийске

Атака на объекты КТК наносит урон международной энергобезопасности – Минэнерго Казахстана

16:48 29.11.2025
 
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Атака на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) недопустима, она несет риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта. Об этом говорится в заявлении министерства энергетики Казахстана.
В ночь на субботу безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
"Подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Трубопроводная система КТК – это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан", – цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Как отметили в минэнерго Казахстана, в целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях экстренно активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей.
