https://crimea.ria.ru/20251129/ukrainskaya-delegatsiya-edet-na-peregovory-v-ssha-1151289951.html

Украинская делегация едет на переговоры в США

Украинская делегация едет на переговоры в США - РИА Новости Крым, 29.11.2025

Украинская делегация едет на переговоры в США

Украинская делегация направляется на переговоры в США. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T15:17

2025-11-29T15:17

2025-11-29T15:21

украина

сша

переговоры

рустем умеров

политика

внешняя политика

в мире

новости

кирилл буданов*

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143213825_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b6bbc42d4369ee8dad1b9ae23e53244.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Украинская делегация направляется на переговоры в США. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.Он отметил, что в планах украинской стороны продолжить обсуждение наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве. Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что предварительно встретился с еще одним членом делегации – руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым*. Глава киевского режима проинструктировал его о важных акцентах переговорного процесса.Владимир Зеленский в субботу подписал указ о назначении руководителем делегации на переговорах по мирному урегулированию конфликта секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, вместо отправленного в отставку Андрея Ермака, возглавлявшего офис главы киевского режима.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров вместо Ермака: как замена отразится на ходе переговоров по УкраинеЗеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт

https://crimea.ria.ru/20251119/desant-pentagona-v-kieve-chto-zhdet-minoborony-ukrainy-na-fone-skandala-1151025321.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, переговоры, рустем умеров, политика, внешняя политика, в мире, новости, кирилл буданов*, владимир зеленский