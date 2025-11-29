Рейтинг@Mail.ru
Украинская делегация едет на переговоры в США - РИА Новости Крым, 29.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251129/ukrainskaya-delegatsiya-edet-na-peregovory-v-ssha-1151289951.html
Украинская делегация едет на переговоры в США
Украинская делегация едет на переговоры в США - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Украинская делегация едет на переговоры в США
Украинская делегация направляется на переговоры в США. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Украинская делегация направляется на переговоры в США. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.Он отметил, что в планах украинской стороны продолжить обсуждение наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве. Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что предварительно встретился с еще одним членом делегации – руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым*. Глава киевского режима проинструктировал его о важных акцентах переговорного процесса.Владимир Зеленский в субботу подписал указ о назначении руководителем делегации на переговорах по мирному урегулированию конфликта секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, вместо отправленного в отставку Андрея Ермака, возглавлявшего офис главы киевского режима.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров вместо Ермака: как замена отразится на ходе переговоров по УкраинеЗеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах"Меня оскорбили": уволенный Зеленским Ермак заявил об уходе на фронт
Украинская делегация едет на переговоры в США

Делегация из Украины отправилась в США на переговоры – Умеров

15:17 29.11.2025 (обновлено: 15:21 29.11.2025)
 
Рустем Умеров
Рустем Умеров
© © ANDRII NESTERENKO
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Украинская делегация направляется на переговоры в США. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
"Украинская делегация уже в пути в США для продолжения работы над согласованием следующих шагов, направленных на достижение справедливого и стабильного мира", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в планах украинской стороны продолжить обсуждение наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве.
Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что предварительно встретился с еще одним членом делегации – руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым*. Глава киевского режима проинструктировал его о важных акцентах переговорного процесса.
Владимир Зеленский в субботу подписал указ о назначении руководителем делегации на переговорах по мирному урегулированию конфликта секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, вместо отправленного в отставку Андрея Ермака, возглавлявшего офис главы киевского режима.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
