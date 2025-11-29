https://crimea.ria.ru/20251129/pozhar-na-afipskom-npz---chto-izvestno-1151280586.html

Пожар на Афипском НПЗ - что известно

В Северском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

2025-11-29T07:53

2025-11-29T07:53

2025-11-29T07:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуирован в убежище. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работают экстренные и специальные службы.Позднее в оперштабе сообщили, что пожар на Афипском НПЗ локализован на площади 250 квадратных метров.Также тз-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в пгт. Афипский, добавили в оперштабе.По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь оперативно ликвидировали прибывшие пожарные расчеты. Площадь возгорания – 50 кв. м. На месте работают оперативные и специальные службы.

