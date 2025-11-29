Рейтинг@Mail.ru
Пожар на Афипском НПЗ - что известно
Пожар на Афипском НПЗ - что известно
2025-11-29T07:53
2025-11-29T07:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуирован в убежище. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работают экстренные и специальные службы.Позднее в оперштабе сообщили, что пожар на Афипском НПЗ локализован на площади 250 квадратных метров.Также тз-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в пгт. Афипский, добавили в оперштабе.По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь оперативно ликвидировали прибывшие пожарные расчеты. Площадь возгорания – 50 кв. м. На месте работают оперативные и специальные службы.
Пожар на Афипском НПЗ - что известно

Пожар на Афипском НПЗ локализован - оперштаб

07:53 29.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуирован в убежище. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работают экстренные и специальные службы.
Позднее в оперштабе сообщили, что пожар на Афипском НПЗ локализован на площади 250 квадратных метров.
"Пожар на Афипском НПЗ локализовали. По уточненной информации, возгорание локализовали на площади 250 квадратных метров. В тушении участвуют 65 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 48 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Также тз-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в пгт. Афипский, добавили в оперштабе.

По предварительной информации, пострадавших нет. Огонь оперативно ликвидировали прибывшие пожарные расчеты. Площадь возгорания – 50 кв. м.

На месте работают оперативные и специальные службы.
 
