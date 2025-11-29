https://crimea.ria.ru/20251129/novaya-ataka-vsu-na-krym-nad-poluostrovom-unichtozheny-19-ukrainskikh-dronov-1151280352.html
Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и Азовским морем, 19 дронов сбиты над Крымом,... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T07:34
2025-11-29T07:34
2025-11-29T07:37
новости крыма
срочные новости крыма
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_de1d0896ae306935c9fc28e44c364fbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и Азовским морем, 19 дронов сбиты над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 26 из них были сбиты над Белгородской областью, 20 - над Ростовской, 19 - над Крымом. По 11 дронов были уничтожены над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять - над Воронежской областью, четыре - над Липецкой, три - над Курской.По одному дрону нейтрализовали над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и Азовским морем.Ранее сообщалось, что 13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России теснит врага в ДонбассеФигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуПять украинских беспилотников сбили над Черным морем
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_bc3e443a2a255909ffa9fad796d940d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, срочные новости крыма, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
ПВО уничтожила 19 украинских дронов над Крымом за ночь – Минобороны РФ
07:34 29.11.2025 (обновлено: 07:37 29.11.2025)