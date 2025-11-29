https://crimea.ria.ru/20251129/novaya-ataka-vsu-na-krym-nad-poluostrovom-unichtozheny-19-ukrainskikh-dronov-1151280352.html

Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов

Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов - РИА Новости Крым, 29.11.2025

Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и Азовским морем, 19 дронов сбиты над Крымом,... РИА Новости Крым, 29.11.2025

2025-11-29T07:34

2025-11-29T07:34

2025-11-29T07:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и Азовским морем, 19 дронов сбиты над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 26 из них были сбиты над Белгородской областью, 20 - над Ростовской, 19 - над Крымом. По 11 дронов были уничтожены над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять - над Воронежской областью, четыре - над Липецкой, три - над Курской.По одному дрону нейтрализовали над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и Азовским морем.Ранее сообщалось, что 13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России теснит врага в ДонбассеФигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуПять украинских беспилотников сбили над Черным морем

Новости

