Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и Азовским морем, 19 дронов сбиты над Крымом,... РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и Азовским морем, 19 дронов сбиты над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 26 из них были сбиты над Белгородской областью, 20 - над Ростовской, 19 - над Крымом. По 11 дронов были уничтожены над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять - над Воронежской областью, четыре - над Липецкой, три - над Курской.По одному дрону нейтрализовали над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и Азовским морем.Ранее сообщалось, что 13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России теснит врага в ДонбассеФигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуПять украинских беспилотников сбили над Черным морем
новости крыма, срочные новости крыма, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов

ПВО уничтожила 19 украинских дронов над Крымом за ночь – Минобороны РФ

07:34 29.11.2025 (обновлено: 07:37 29.11.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и Азовским морем, 19 дронов сбиты над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 26 из них были сбиты над Белгородской областью, 20 - над Ростовской, 19 - над Крымом. По 11 дронов были уничтожены над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять - над Воронежской областью, четыре - над Липецкой, три - над Курской.
По одному дрону нейтрализовали над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и Азовским морем.
Ранее сообщалось, что 13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: армия России теснит врага в Донбассе
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
 
