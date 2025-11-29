https://crimea.ria.ru/20251129/zelenskiy-naznachil-umerova-glavoy-delegatsii-na-peregovorakh-1151286584.html
Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах
2025-11-29T13:25
2025-11-29T13:25
2025-11-29T13:45
Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах
Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию
13:25 29.11.2025 (обновлено: 13:45 29.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой делегации по урегулированию конфликта вместо уволенного руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака.
Соответствующий указ Зеленский подписал в субботу, сообщает РИА Новости.
"Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира. Умеров Рустем Энверович - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации", - говорится в тексте указа.
26 ноября Зеленский назначил руководителем делегации на переговорах главу своего офиса Андрея Ермака. Однако 28 ноября НАБУ и САП провели у него обыски на фоне коррупционного скандала. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что Ермак подал заявление об отставке
, которую руководитель киевского режима принял.
Рустем Умеров родился в 1982 году в Узбекистане. В конце 1980-х годов его семья вернулась в Крым. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит". В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар", а также молодежной организации меджлиса* крымских татар "Бизим Къырым". Также с 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.
С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины меджлис* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам меджлиса* фонд "Крым".
В 2019-2022 годах Умеров – депутат Верховной рады. В 2022-2023 годах возглавлял Фонд госимущества Украины. В сентябре 2023 года возглавил министерство обороны Украины и руководил им до июля 2025-го. После этого занял пост секретаря СНБО.
Коррупционный скандал на Украине
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило
о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало
записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
