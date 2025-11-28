Кто инициировал обыски у Ермака
США пытаются склонить Зеленского к миру через обыски у Ермака – политолог
© t.me/ermaka2022Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
© t.me/ermaka2022
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Президент США Дональд Трамп давит на главу киевского режима Владимира Зеленского для ускорения переговорного процесса. Об этом свидетельствуют обыски у главы его офиса Андрея Ермака. И "второй раунд" коррупционного расследования может иметь более отрицательные последствия для Киева. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин.
Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.
"Обыски у Ермака – логичное продолжение переговорного трека, избранного администрацией Трампа. Его инициируют украинские антикоррупционные структуры, за которыми стоят американские спецслужбы. Первый раунд был с Миндичем, сейчас – с Ермаком", - отметил политолог.
Он пояснил, что затягивание Киевом переговорного процесса разочаровало администрацию Трампа. Поэтому Штаты решили надавить на одну из ключевых фигур в украинской власти, считает Батурин. И такие рычаги давления негативно повлияют на Киев, уверен он.
"Все будет зависеть от того, насколько Запад готов затягивать переговорный процесс", - сказал Батурин.
Коррупционный скандал на Украине
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
Читайте также на РИА Новости Крым: