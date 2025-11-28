Рейтинг@Mail.ru
Кто инициировал обыски у Ермака
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Кто инициировал обыски у Ермака
Кто инициировал обыски у Ермака
Президент США Дональд Трамп давит на главу киевского режима Владимира Зеленского для ускорения переговорного процесса. Об этом свидетельствуют обыски у главы... РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Президент США Дональд Трамп давит на главу киевского режима Владимира Зеленского для ускорения переговорного процесса. Об этом свидетельствуют обыски у главы его офиса Андрея Ермака. И "второй раунд" коррупционного расследования может иметь более отрицательные последствия для Киева. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин.Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльОн пояснил, что затягивание Киевом переговорного процесса разочаровало администрацию Трампа. Поэтому Штаты решили надавить на одну из ключевых фигур в украинской власти, считает Батурин. И такие рычаги давления негативно повлияют на Киев, уверен он."Все будет зависеть от того, насколько Запад готов затягивать переговорный процесс", - сказал Батурин.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ермак раскритиковал мирный план СШАВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование "военной мафии" в Киеве
Кто инициировал обыски у Ермака

США пытаются склонить Зеленского к миру через обыски у Ермака – политолог

16:42 28.11.2025
 
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
© t.me/ermaka2022
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Президент США Дональд Трамп давит на главу киевского режима Владимира Зеленского для ускорения переговорного процесса. Об этом свидетельствуют обыски у главы его офиса Андрея Ермака. И "второй раунд" коррупционного расследования может иметь более отрицательные последствия для Киева. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин.
Утром в пятницу стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет.

"Обыски у Ермака – логичное продолжение переговорного трека, избранного администрацией Трампа. Его инициируют украинские антикоррупционные структуры, за которыми стоят американские спецслужбы. Первый раунд был с Миндичем, сейчас – с Ермаком", - отметил политолог.

Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль
Он пояснил, что затягивание Киевом переговорного процесса разочаровало администрацию Трампа. Поэтому Штаты решили надавить на одну из ключевых фигур в украинской власти, считает Батурин. И такие рычаги давления негативно повлияют на Киев, уверен он.
"Все будет зависеть от того, насколько Запад готов затягивать переговорный процесс", - сказал Батурин.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
