Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировано - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировано
Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировано - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировано
Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T14:19
2025-11-29T14:19
кубань
краснодарский край
нпз
пожар
новости
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября, его локализовали на 250 квадратных метрах. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.
кубань
краснодарский край
кубань, краснодарский край, нпз, пожар, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировано

Возгорание на загоревшемся от атаки дрона Афипском НПЗ полностью ликвидировано

14:19 29.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
Пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября, его локализовали на 250 квадратных метрах. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.
08:09
Атака ВСУ на Таганрог: поврежден многоквартирный дом и общежитие
 
КубаньКраснодарский крайНПЗПожарНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
