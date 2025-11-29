https://crimea.ria.ru/20251129/vozgoranie-na-afipskom-npz-polnostyu-likvidirovano-1151288564.html
Возгорание на Афипском НПЗ полностью ликвидировано
2025-11-29T14:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Возгорание на Афипском НПЗ, загоревшемся от атаки дрона, полностью ликвидировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября, его локализовали на 250 квадратных метрах. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
