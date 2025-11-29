https://crimea.ria.ru/20251129/umerov-vmesto-ermaka-kak-zamena-otrazitsya-na-khode-peregovorov-po-ukraine-1151289498.html

Умеров вместо Ермака: как замена отразится на ходе переговоров по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Возглавивший украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта секретарь СНБО Рустем Умеров будет демонстрировать максимальную приверженность мирному плану США, в отличие от его предшественника Андрея Ермака. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Владимир Зеленский в субботу подписал указ о назначении руководителем делегации на переговорах по мирному урегулированию конфликта секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, вместо отправленного в отставку Андрея Ермака, возглавлявшего офис главы киевского режима.По словам политолога, у Ермака была очень жесткая переговорная позиция в отношении американского плана, и "он за нее поплатился". Ситуация с обысками у него и последовавшей за ними отставкой наглядно показала, что Федеральное бюро расследований США очень жестко контролирует действия Национального антикоррупционного бюро Украины, полагает эксперт."Умеров, с моей точки зрения, будет в гораздо большей степени сговорчив, учитывая его бэкграунд. У американцев сейчас гораздо больше средств давления на Умерова, который в большей степени был ориентирован на вывоз своих наворованных капиталов в США, нежели на Ермака, у которого была более разветвленная система "тайников". То есть Умерова будут гораздо более плотно вести, нежели до этого пытались воздействовать на Ермака", - подытожил Анпилогов.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия готова обеспечить площадку для переговоров по Украине – ОрбанКто должен признать территориальные реалии между РФ и УкраинойСША передали России основные параметры мирного плана по Украине

2025

