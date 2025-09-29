https://crimea.ria.ru/20250929/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii-i-razreshenie-na-udary-vglub-rf-glavnoe-1149836909.html

Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное

Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное - РИА Новости Крым, 29.09.2025

Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное

Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии сварочных работ. Российские войска освободили Кировск в Донбассе. Президент США Дональд... РИА Новости Крым, 29.09.2025

2025-09-29T22:42

2025-09-29T22:42

2025-09-29T22:08

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149828338_0:203:960:743_1920x0_80_0_0_7b6dbc8f2953799fe1a190fa20cdf0ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии сварочных работ. Российские войска освободили Кировск в Донбассе. Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил перспективу начала войны с Европой. В Крыму цены на ГСМ зафиксируют на месяц, а в Севастополь скоро возобновят штатные поставки бензина марки Аи-92. Социальные выплаты проиндексируют на 6,8% в новом году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар на нефтебазе в ФеодосииПожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. Угрозы распространения огня нет, площадь возгорания составила 638 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать к 21 часу. Пострадавших при пожаре нет. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.Успехи армии РоссииРоссийские войска освободили Кировск и Шандриголово в Донбассе. Также армия РФ продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. За сутки ликвидированы более 1500 боевиков киевского режима на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России.Удары вглубь РФПрезидент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог. Он добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". Спецпредставитель Трампа не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием, но предположил, что просьба главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.Киев не будет использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Свою позицию политолог объясняет тем, что такое серьезное заявление сделал не лично Трамп, а его представитель, а следовательно, это не реальная политика, а элемент информационной войны.Война с ЕвропойЕвропа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией, но всегда существует вероятность роковой случайности, поэтому нужно быть начеку. Такое мнение высказал в понедельник зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикации в западных СМИ о возможном военном конфликте между РФ и Европой в ближайшие пять лет.Бензин в Крыму и СевастополеВласти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Так, дизельное топливо не должно стоить выше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум – не выше 80 рублей за литр.Как сообщил замгубернатора Севастополя Алексей Парикин, в город штатные поставки бензина марки Аи-92 наладят в течение недели.Осенний призывПрезидент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, армейские ряды пополнятся на 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Призыв граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет осуществят с 1 октября по 31 декабря 2025 года.Выборы в МолдавииПравящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающая курс президента Майи Санду, победила на парламентских выборах с минимальным перевесом, сообщил в понедельник молдавский Центризбирком. С учетом голосов избирателей за рубежом ПДС набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы – 49,8%.Индексация соцвыплат в РоссииСоциальные выплаты в России будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. По прогнозу, он составит 6,8%. В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.По данным профильного министерства, на единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250929/v-alushte-vvodyat-grafik-podachi-vody-1149833247.html

https://crimea.ria.ru/20250929/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-gotovnosti-k-peregovoram--mnenie-1149826476.html

https://crimea.ria.ru/20250929/v-kremle-otvetili-na-zayavleniya-o-raketakh-tomahawk-dlya-kieva-1149820751.html

https://crimea.ria.ru/20250929/povar-iz-sevastopolya-planirovala-otravit-boytsov-svo-1149813636.html

https://crimea.ria.ru/20250929/v-tsentre-yalty-pozhar-unichtozhil-etazh-doma-i-20-kvartir-1149823777.html

https://crimea.ria.ru/20250929/rudenya-stal-predstavitelem-prezidenta-v-severo-zapadnom-okruge-1149821381.html

https://crimea.ria.ru/20250929/pobeda-partii-sandu-na-vyborakh-k-chemu-zapad-gotovit-moldovu--mnenie-1149828074.html

https://crimea.ria.ru/20250929/kabmin-vnes-v-gosdumu-proekt-byudzheta-na-tri-goda---glavnye-tsifry-1149816035.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости