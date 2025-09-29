Рейтинг@Mail.ru
Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii-i-razreshenie-na-udary-vglub-rf-glavnoe-1149836909.html
Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное
Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное
Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии сварочных работ. Российские войска освободили Кировск в Донбассе. Президент США Дональд... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T22:42
2025-09-29T22:08
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149828338_0:203:960:743_1920x0_80_0_0_7b6dbc8f2953799fe1a190fa20cdf0ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии сварочных работ. Российские войска освободили Кировск в Донбассе. Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил перспективу начала войны с Европой. В Крыму цены на ГСМ зафиксируют на месяц, а в Севастополь скоро возобновят штатные поставки бензина марки Аи-92. Социальные выплаты проиндексируют на 6,8% в новом году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар на нефтебазе в ФеодосииПожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. Угрозы распространения огня нет, площадь возгорания составила 638 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать к 21 часу. Пострадавших при пожаре нет. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.Успехи армии РоссииРоссийские войска освободили Кировск и Шандриголово в Донбассе. Также армия РФ продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. За сутки ликвидированы более 1500 боевиков киевского режима на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России.Удары вглубь РФПрезидент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог. Он добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". Спецпредставитель Трампа не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием, но предположил, что просьба главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.Киев не будет использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Свою позицию политолог объясняет тем, что такое серьезное заявление сделал не лично Трамп, а его представитель, а следовательно, это не реальная политика, а элемент информационной войны.Война с ЕвропойЕвропа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией, но всегда существует вероятность роковой случайности, поэтому нужно быть начеку. Такое мнение высказал в понедельник зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикации в западных СМИ о возможном военном конфликте между РФ и Европой в ближайшие пять лет.Бензин в Крыму и СевастополеВласти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Так, дизельное топливо не должно стоить выше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум – не выше 80 рублей за литр.Как сообщил замгубернатора Севастополя Алексей Парикин, в город штатные поставки бензина марки Аи-92 наладят в течение недели.Осенний призывПрезидент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, армейские ряды пополнятся на 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Призыв граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет осуществят с 1 октября по 31 декабря 2025 года.Выборы в МолдавииПравящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающая курс президента Майи Санду, победила на парламентских выборах с минимальным перевесом, сообщил в понедельник молдавский Центризбирком. С учетом голосов избирателей за рубежом ПДС набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы – 49,8%.Индексация соцвыплат в РоссииСоциальные выплаты в России будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. По прогнозу, он составит 6,8%. В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.По данным профильного министерства, на единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250929/v-alushte-vvodyat-grafik-podachi-vody-1149833247.html
https://crimea.ria.ru/20250929/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-gotovnosti-k-peregovoram--mnenie-1149826476.html
https://crimea.ria.ru/20250929/v-kremle-otvetili-na-zayavleniya-o-raketakh-tomahawk-dlya-kieva-1149820751.html
https://crimea.ria.ru/20250929/povar-iz-sevastopolya-planirovala-otravit-boytsov-svo-1149813636.html
https://crimea.ria.ru/20250929/v-tsentre-yalty-pozhar-unichtozhil-etazh-doma-i-20-kvartir-1149823777.html
https://crimea.ria.ru/20250929/rudenya-stal-predstavitelem-prezidenta-v-severo-zapadnom-okruge-1149821381.html
https://crimea.ria.ru/20250929/pobeda-partii-sandu-na-vyborakh-k-chemu-zapad-gotovit-moldovu--mnenie-1149828074.html
https://crimea.ria.ru/20250929/kabmin-vnes-v-gosdumu-proekt-byudzheta-na-tri-goda---glavnye-tsifry-1149816035.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149828338_0:24:960:744_1920x0_80_0_0_48a483f04100d41f6f36726f15c4b18a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное

Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение Трампа бить вглубь России – главное за день

22:42 29.09.2025
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии сварочных работ. Российские войска освободили Кировск в Донбассе. Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил перспективу начала войны с Европой. В Крыму цены на ГСМ зафиксируют на месяц, а в Севастополь скоро возобновят штатные поставки бензина марки Аи-92. Социальные выплаты проиндексируют на 6,8% в новом году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пожар на нефтебазе в Феодосии

Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. Угрозы распространения огня нет, площадь возгорания составила 638 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать к 21 часу. Пострадавших при пожаре нет. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.
Водопроводный кран. Архивное фото
17:34
В Алуште вводят график подачи воды

Успехи армии России

Российские войска освободили Кировск и Шандриголово в Донбассе. Также армия РФ продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. За сутки ликвидированы более 1500 боевиков киевского режима на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России.
Владимир Зеленский
18:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение

Удары вглубь РФ

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог. Он добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". Спецпредставитель Трампа не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием, но предположил, что просьба главы киевского режима Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.
Киев не будет использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Свою позицию политолог объясняет тем, что такое серьезное заявление сделал не лично Трамп, а его представитель, а следовательно, это не реальная политика, а элемент информационной войны.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
12:53
В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева

Война с Европой

Европа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией, но всегда существует вероятность роковой случайности, поэтому нужно быть начеку. Такое мнение высказал в понедельник зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикации в западных СМИ о возможном военном конфликте между РФ и Европой в ближайшие пять лет.
Задержание жительницы Севастополя, которая работала на военную разведку Украины
09:50
Повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВО

Бензин в Крыму и Севастополе

Власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Так, дизельное топливо не должно стоить выше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум – не выше 80 рублей за литр.
Как сообщил замгубернатора Севастополя Алексей Парикин, в город штатные поставки бензина марки Аи-92 наладят в течение недели.
Пожар в Ялте
14:20
В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир

Осенний призыв

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, армейские ряды пополнятся на 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Призыв граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет осуществят с 1 октября по 31 декабря 2025 года.
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей
13:02
Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе

Выборы в Молдавии

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающая курс президента Майи Санду, победила на парламентских выборах с минимальным перевесом, сообщил в понедельник молдавский Центризбирком. С учетом голосов избирателей за рубежом ПДС набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы – 49,8%.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
21:09Радио "Спутник в Крыму"
"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение

Индексация соцвыплат в России

Социальные выплаты в России будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. По прогнозу, он составит 6,8%. В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.
По данным профильного министерства, на единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн рублей. 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
11:20
Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на три года - главные цифры
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное
22:30В Крыму нарушители валютного законодательства заплатили 4,3 млн штрафов
22:21В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру понедельника
21:52На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли
21:40На Землю обрушилась магнитная буря с полярными сияниями
21:22На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь
21:09"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение
20:50ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю
20:32Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"
20:11Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
19:54Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
19:31Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
19:10Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
18:57Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
18:44В Донбассе освобожден Кировск
18:31Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
18:07Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
17:52Африканские студенты учились спасать людей в Крыму
17:34В Алуште вводят график подачи воды
Лента новостейМолния