Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T12:23
2025-09-29T12:23
2025-09-29T12:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.В субботу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами еще трех населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР.В пятницу в Минобороны РФ проинформировали о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области.Вооруженные силы России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:23 29.09.2025 (обновлено: 12:28 29.09.2025)