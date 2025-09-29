Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T12:23
2025-09-29T12:28
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142140171_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_c2c9dae8d59fd0847fdb0d5180485afb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.В субботу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами еще трех населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР.В пятницу в Минобороны РФ проинформировали о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области.Вооруженные силы России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.
донецкая народная республика (днр)
Новости
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Еще один населенный пункт в Донбассе освободила российская армия

12:23 29.09.2025 (обновлено: 12:28 29.09.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Украине
Освобожденные территории на Украине - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке.
В субботу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами еще трех населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР.
В пятницу в Минобороны РФ проинформировали о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области.
Вооруженные силы России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.
