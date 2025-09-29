https://crimea.ria.ru/20250929/rossiyskaya-armiya-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1149817914.html

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 29.09.2025

Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе

29.09.2025

2025-09-29T12:23

2025-09-29T12:23

2025-09-29T12:28

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Донбассе. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.В субботу стало известно о взятии под контроль российскими бойцами еще трех населенных пунктов в Днепропетровской области и ДНР.В пятницу в Минобороны РФ проинформировали о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Юнаковка в Сумской области.Вооруженные силы России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров территории, взяв под контроль 205 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

2025

