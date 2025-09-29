https://crimea.ria.ru/20250929/putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-v-armiyu-1149825457.html

Путин подписал указ о призыве в армию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, армейские ряды пополнятся на 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Как сообщал замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и будет действовать год. Все мероприятия пройдут в плановом порядке и никак не связаны со спецоперацией.В этом году осенний призыв новобранцев пройдет с использованием госинформсистемы "Единый реестр воинского учета". Этот реестр представляет из себя базу данных россиян, подлежащих воинскому учету.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства.В рамках весенней призывной кампании призывников не направляли в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывников не будут направлять в зону спецоперации – ГенштабОсобый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжейПутин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту

