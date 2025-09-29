Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о призыве в армию - РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250929/putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-v-armiyu-1149825457.html
Путин подписал указ о призыве в армию
Путин подписал указ о призыве в армию - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Путин подписал указ о призыве в армию
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, армейские ряды пополнятся на 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T14:25
2025-09-29T14:35
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, армейские ряды пополнятся на 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Как сообщал замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и будет действовать год. Все мероприятия пройдут в плановом порядке и никак не связаны со спецоперацией.В этом году осенний призыв новобранцев пройдет с использованием госинформсистемы "Единый реестр воинского учета". Этот реестр представляет из себя базу данных россиян, подлежащих воинскому учету.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства.В рамках весенней призывной кампании призывников не направляли в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывников не будут направлять в зону спецоперации – ГенштабОсобый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжейПутин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту
россия
владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, россия
Путин подписал указ о призыве в армию

Путин подписал указ о призыве в армию с 1 октября

14:25 29.09.2025 (обновлено: 14:35 29.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, армейские ряды пополнятся на 135 тысяч срочников, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", – сказано в документе.
Как сообщал замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, осенний призыв на срочную службу в российскую армию стартует 1 октября и будет действовать год. Все мероприятия пройдут в плановом порядке и никак не связаны со спецоперацией.
В этом году осенний призыв новобранцев пройдет с использованием госинформсистемы "Единый реестр воинского учета". Этот реестр представляет из себя базу данных россиян, подлежащих воинскому учету.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде в другое место жительства.
В рамках весенней призывной кампании призывников не направляли в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России.
Владимир Путин (политик)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовостиРоссия
 
