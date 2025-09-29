Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе РФ оценили перспективу войны с Европой в ближайшие пять лет - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Совбезе РФ оценили перспективу войны с Европой в ближайшие пять лет
В Совбезе РФ оценили перспективу войны с Европой в ближайшие пять лет - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Совбезе РФ оценили перспективу войны с Европой в ближайшие пять лет
Европа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией, но всегда существует вероятность роковой случайности, поэтому нужно быть начеку. Такое мнение... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Европа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией, но всегда существует вероятность роковой случайности, поэтому нужно быть начеку. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикации в западных СМИ о возможном военном конфликте между РФ и Европой в ближайшие пять лет.Кроме того, по словам Медведева, европейские лидеры не способны принять на себя груз ответственности за какое-либо серьезное дело, не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений.Замглавы Совбеза РФ также отметил, что европейцы в своем большинстве инертны и изнеженны и не хотят сражаться за какие-либо общие идеалы и даже за свою землю.Политик подчеркнул, что такая война также противоречит интересам России, которой не нужна война ни с кем, в том числе и с Европой.В то же время, по словам зампредседателя Совета безопасности РФ, вероятность роковой случайности существует всегда."У такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Любая агрессия НАТО против России получит решительный отпор – ЛавровНАТО де-факто воюет с Россией – КремльЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
В Совбезе РФ оценили перспективу войны с Европой в ближайшие пять лет

Европа не развяжет войну с Россией – Медведев

12:16 29.09.2025 (обновлено: 12:43 29.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Европа не сможет самостоятельно развязать войну с Россией, но всегда существует вероятность роковой случайности, поэтому нужно быть начеку. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя публикации в западных СМИ о возможном военном конфликте между РФ и Европой в ближайшие пять лет.
"Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией", – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Медведева, европейские лидеры не способны принять на себя груз ответственности за какое-либо серьезное дело, не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений.
Замглавы Совбеза РФ также отметил, что европейцы в своем большинстве инертны и изнеженны и не хотят сражаться за какие-либо общие идеалы и даже за свою землю.
Политик подчеркнул, что такая война также противоречит интересам России, которой не нужна война ни с кем, в том числе и с Европой.

"Нечего там ловить. Экономика Европы слаба и зависима от США, а ее культура бесславно деградирует. Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах. Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешевое", – добавил Медведев.

В то же время, по словам зампредседателя Совета безопасности РФ, вероятность роковой случайности существует всегда.
"У такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку", – заключил он.
