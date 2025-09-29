https://crimea.ria.ru/20250929/kellog-zayavil-o-razreshenii-trampa-bit-vglub-rf--chego-zhdat-ot-kieva-1149822866.html

Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Киев не будет использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России после заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога о соответствующем разрешении американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Ранее спецпредставитель американского лидера Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Свою позицию политолог объясняет тем, что такое серьезное заявление сделал не лично Трамп, а его представитель, а следовательно, это не реальная политика, а элемент информационной войны."Это типичный прием, который называется "пробный шаг". Это вброс заведомо провокационной, резонансной информации, но через источник, который не является первоисточником, то есть не заслуживает доверия полностью. Келлог именно такой. Это второй сосуд, через который ее (информацию – ред.) прогнали", – сказал Манойло.Даже если такое заявление сделал бы Трамп, это не значило бы безусловное разрешение Белого дома использовать американский "дальнобой", считает политолог. Воспринимать всерьез такие "команды" из Белого дома – а именно как прямой приказ расценивают в Киеве подобного рода слова – можно лишь, если президент США произносит их однозначно и без тени сарказма, который так любит, добавил эксперт.Тем не менее кое-что Трамп вполне однозначно отправляет в публичное информационное поле, а именно последние заявления о недовольстве и "разочаровании" Россией и ее лидером Владимиром Путиным в связи с наступившим "затишьем" в ходе переговорного процесса по Украине."Трамп недоволен этим процессом... И это сигналы, которые говорят, что какие-то конкретные требования, которые Трамп и его команда выдвинули по отношению к нам, не нашли у нас должного понимания", – отметил гость эфира.А значит, заявления Келлога с пересказом слов Трампа можно считать и своеобразным предупреждением для России в сложившихся условиях, предположил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – ВэнсГенсек НАТО сделал неутешительное заявление для ЗеленскогоЛавров назвал условия для переговоров о гарантиях безопасности по Украине

