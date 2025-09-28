Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/v-vashingtone-obsuzhdayut-peredachu-raket-tomahawk-ukraine--vens-1149806667.html
В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс
В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс - РИА Новости Крым, 28.09.2025
В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс
Американская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T18:23
2025-09-28T18:23
сша
джей ди вэнс
коллективный запад
поставки западного оружия украине
в мире
новости
нато
сми
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149806553_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8bed7425969d13643ff82dd72b42de2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Американская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.Ранее портал Axios сообщил, что Трамп отказал Владимиру Зеленскому в просьбе одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружение радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149806553_0:0:916:687_1920x0_80_0_0_e83ed245909b8ff8c02f5e1fa276de84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, джей ди вэнс, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, новости, нато, сми, украина
В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс

Администрация США обсуждает передачу Киеву ракет Tomahawk через НАТО – Вэнс

18:23 28.09.2025
 
© AP Photo John McCutcheonКрылатая ракета "Томагавк"
Крылатая ракета Томагавк - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo John McCutcheon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Американская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
"Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент… мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее портал Axios сообщил, что Трамп отказал Владимиру Зеленскому в просьбе одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружение радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО
Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО
Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль
 
СШАДжей Ди ВэнсКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеВ миреНовостиНАТОСМИУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:59Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму
20:49Дети на виноградниках: почему в Севастополе растет число молодых аграриев
20:20Какой будет погода в Крыму в финале сентября
20:02Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
19:48Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светом
19:39За нарушителем с ветерком: в Крыму работают полицейские на мотоциклах
19:11Киев обесточен после серии взрывов
18:50Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели
18:37Инициатива Крыма по иноагентам отправлена в Госдуму
18:23В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс
18:16Пещерный город Эски-Кермен в Крыму: тайны истории и современность
17:5417-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
17:39Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр
17:07Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
16:29В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном
16:23Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
16:11В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение
15:55В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеру
15:46Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
15:30Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии
Лента новостейМолния