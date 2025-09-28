https://crimea.ria.ru/20250928/v-vashingtone-obsuzhdayut-peredachu-raket-tomahawk-ukraine--vens-1149806667.html

В Вашингтоне обсуждают передачу ракет Tomahawk Украине – Вэнс

Американская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное... РИА Новости Крым, 28.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Американская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.Ранее портал Axios сообщил, что Трамп отказал Владимиру Зеленскому в просьбе одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружение радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украину доставили первый пакет военной помощи за счет НАТО Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО Франция передаст Украине истребители Mirage – Шмыгаль

2025

Новости

