Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского

Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского - РИА Новости Крым, 28.09.2025

Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского

Украина не станет членом НАТО, однако может рассчитывать на гарантии безопасности после прекращения огня. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк... РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T21:50

2025-09-28T21:50

2025-09-28T21:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Украина не станет членом НАТО, однако может рассчитывать на гарантии безопасности после прекращения огня. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время выступления в Военной академии США, пишет РИА Новости.При этом генсек альянса подчеркнул, что членство Украины в НАТО маловероятно из-за позиции других участников организации, но пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности.Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер выражал надежду, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.

украина

