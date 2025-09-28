Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского
Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского
Украина не станет членом НАТО, однако может рассчитывать на гарантии безопасности после прекращения огня. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк... РИА Новости Крым, 28.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Украина не станет членом НАТО, однако может рассчитывать на гарантии безопасности после прекращения огня. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время выступления в Военной академии США, пишет РИА Новости.При этом генсек альянса подчеркнул, что членство Украины в НАТО маловероятно из-за позиции других участников организации, но пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности.Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер выражал надежду, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.
Генсек НАТО сделал неутешительное заявление для Зеленского

Украина получит гарантии безопасности по окончании конфликта без вступления в НАТО - Рютте

21:50 28.09.2025 (обновлено: 21:54 28.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Украина не станет членом НАТО, однако может рассчитывать на гарантии безопасности после прекращения огня. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время выступления в Военной академии США, пишет РИА Новости.
"В определенный момент любой конфликт заканчивается, хотя не всегда переговорами. Я думаю, что в случае с Украиной, скорее всего, все закончится переговорами", — заявил Рютте.
При этом генсек альянса подчеркнул, что членство Украины в НАТО маловероятно из-за позиции других участников организации, но пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности.
"Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", — добавил Рютте.
Так называемый коллективный Запад неоднократно обманывал Россию, уверяя в нерасширении НАТО на восток. Не соблюдение этого обещания стало одной из причин начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Также российский лидер выражал надежду, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.
