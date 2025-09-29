https://crimea.ria.ru/20250929/tramp-razreshil-kievu-nanosit-udary-vglub-rossii--kellog-1149811439.html
Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь России – Келлог
кит келлог
сша
дональд трамп
украина
россия
новости
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.Он добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". При этом спецпредставитель Трампа не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием. Келлог предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Трамп. 23 сентября Дональд Трамп после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что при поддержке ЕС Украина "могла бы вернуть свою страну в первоначальном виде", а возможно, и "пойти дальше". То же самое он позже написал в соцсети Truth Social. Но на этот раз завуалировано дал понять, что рассчитывать на такое развитие событий Киев может, если будет расшатывать общественное равновесие внутри России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Трамп дал понять Европе о России своими заявлениями в ООНИгра слов: в Крыму оценили высказывания Трампа об УкраинеМожет ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
