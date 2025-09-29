https://crimea.ria.ru/20250929/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii-lokalizovali-1149835973.html
Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
Пожар на территории Феодосийской нефтебазы локализован на площади 638 квадратных метров.
2025-09-29T18:31
2025-09-29T18:31
2025-09-29T18:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Пожар на территории Феодосийской нефтебазы локализован на площади 638 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.По данным пресс-службы, уточненная площадь пожара составила 638 квадратных метра.Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. Как уточнял глава администрации города Владимир Ким, из-за нарушений технологии сварочных работ загорелась одна из трех пустых емкостей. Пострадавших при пожаре нет. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяцКогда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС СевастополяЧто будет с ценами на бензин в Крыму
Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали на площади 638 квадратных метров
18:31 29.09.2025 (обновлено: 18:36 29.09.2025)