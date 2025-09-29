Рейтинг@Mail.ru
Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii-lokalizovali-1149835973.html
Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
Пожар на территории Феодосийской нефтебазы локализован на площади 638 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T18:31
2025-09-29T18:36
феодосия
гу мчс рф по республике крым
происшествия
нефтебаза
новости крыма
пожар
пожар на нефтебазе в феодосии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149836023_0:367:720:772_1920x0_80_0_0_bfd5158a332d4e8ee6eac432893ce98f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Пожар на территории Феодосийской нефтебазы локализован на площади 638 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.По данным пресс-службы, уточненная площадь пожара составила 638 квадратных метра.Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. Как уточнял глава администрации города Владимир Ким, из-за нарушений технологии сварочных работ загорелась одна из трех пустых емкостей. Пострадавших при пожаре нет. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяцКогда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС СевастополяЧто будет с ценами на бензин в Крыму
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149836023_0:215:720:755_1920x0_80_0_0_a91ab74c9009c6097bc9a40e63df6dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, гу мчс рф по республике крым, происшествия, нефтебаза, новости крыма, пожар, пожар на нефтебазе в феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали

Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали на площади 638 квадратных метров

18:31 29.09.2025 (обновлено: 18:36 29.09.2025)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Пожар на территории Феодосийской нефтебазы локализован на площади 638 квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

"В 18:10 возгорание резервуара в городском округе Феодосия локализовано", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, уточненная площадь пожара составила 638 квадратных метра.
Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. Как уточнял глава администрации города Владимир Ким, из-за нарушений технологии сварочных работ загорелась одна из трех пустых емкостей. Пострадавших при пожаре нет. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
Что будет с ценами на бензин в Крыму
 
ФеодосияГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНефтебазаНовости КрымаПожарПожар на нефтебазе в Феодосии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:44В Донбассе освобожден Кировск
18:31Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
18:07Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
17:52Африканские студенты учились спасать людей в Крыму
17:34В Алуште вводят график подачи воды
17:2112 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа
17:14Рейд в Севастополе открыт
17:08"Тебе должно быть нашим фельдмаршалом": триумф графа Воронцова при Варне
16:44В ВТБ предложили упростить налогообложение для участников SPO
16:27В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
16:16Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
15:54В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
15:40В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
15:40В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
15:34Выборы в Молдавии завершены: кто победил
15:18Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма
15:15Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения
15:09Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
14:44Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
14:25Путин подписал указ о призыве в армию
Лента новостейМолния