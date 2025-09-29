Рейтинг@Mail.ru
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии работ. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T15:09
2025-09-29T15:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии работ. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Пожар на улице Геологическая произошел около 15 часов. На место происшествия оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. По данным республиканского главка МЧС России, пожар произошел в резервуаре "Морского Нефтяного Терминала", там были остатки дизельного топлива на площади 637 кв м.
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно

Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии сварочных работ

15:09 29.09.2025 (обновлено: 15:29 29.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии работ. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Пожар на улице Геологическая произошел около 15 часов. На место происшествия оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию.
"На Феодосийской нефтебазе произошло возгорание пустой емкости. Нарушение технологии сварочных работ. Работают расчеты МЧС России", - сообщил Крючков.
По данным республиканского главка МЧС России, пожар произошел в резервуаре "Морского Нефтяного Терминала", там были остатки дизельного топлива на площади 637 кв м.
"Всего для ликвидации пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники", - уточнили в МЧС.
