https://crimea.ria.ru/20250929/pozhar-vspykhnul-na-neftebaze-v-feodosii---chto-izvestno--1149826169.html
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии работ. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T15:09
2025-09-29T15:09
2025-09-29T15:29
крым
срочные новости крыма
пожар
феодосия
происшествия
олег крючков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050914_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9def6b2d6f3631f2dc48e324adfb0a18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии работ. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Пожар на улице Геологическая произошел около 15 часов. На место происшествия оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. По данным республиканского главка МЧС России, пожар произошел в резервуаре "Морского Нефтяного Терминала", там были остатки дизельного топлива на площади 637 кв м. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050914_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_080e963414b85bd26aadceb2b8497b5d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, пожар, феодосия, происшествия, олег крючков
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе из-за нарушения технологии сварочных работ
15:09 29.09.2025 (обновлено: 15:29 29.09.2025)