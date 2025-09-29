https://crimea.ria.ru/20250929/84-vrazheskikh-bespilotnika-atakovali-nochyu-regiony-rossii-1149811805.html

84 вражеских беспилотника атаковали ночью регионы России

Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: Предыдущей ночью силы противовоздушной обороны России также отражали воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник.

2025

Новости

