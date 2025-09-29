https://crimea.ria.ru/20250929/84-vrazheskikh-bespilotnika-atakovali-nochyu-regiony-rossii-1149811805.html
84 вражеских беспилотника атаковали ночью регионы России
Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T07:39
2025-09-29T07:39
2025-09-29T07:41
министерство обороны рф
новости сво
пво
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: Предыдущей ночью силы противовоздушной обороны России также отражали воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия никогда не атакует гражданские объекты – ЛавровНанесен удар по тяговым подстанциям железной дороги УкраиныУкраинские беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии
министерство обороны рф, новости сво, пво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
07:39 29.09.2025 (обновлено: 07:41 29.09.2025)