84 вражеских беспилотника атаковали ночью регионы России - РИА Новости Крым, 29.09.2025
84 вражеских беспилотника атаковали ночью регионы России
84 вражеских беспилотника атаковали ночью регионы России - РИА Новости Крым, 29.09.2025
84 вражеских беспилотника атаковали ночью регионы России
Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T07:39
2025-09-29T07:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: Предыдущей ночью силы противовоздушной обороны России также отражали воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник.
84 вражеских беспилотника атаковали ночью регионы России

84 вражеских беспилотника сбили силы ПВО над регионами России - Минобороны

07:39 29.09.2025 (обновлено: 07:41 29.09.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотных летательных аппарата ВСУ над восьмью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
  • 24 - над территорией Брянской области,
  • 21 - над территорией Белгородской области,
  • по девять - над территорией Воронежской и Смоленской областей,
  • семь - над территорией Калужской области,
  • четыре - над территорией Московского региона,
  • три - над территорией Орловской области,
  • один - над территорией Курской области.

"Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - уточнили в Минобороны.

Предыдущей ночью силы противовоздушной обороны России также отражали воздушную атаку ВСУ на регионы страны. В течение ночи был уничтожен 41 беспилотник.
