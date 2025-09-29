Рейтинг@Mail.ru
Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма
Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма
Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок топлива на крымские заправки. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T15:18
2025-09-29T15:34
новости крыма
феодосия
олег крючков
топливо
бензин
азс
срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок топлива на крымские заправки. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов из-за нарушения технологии работ, сообщал ранее в понедельник Крючков. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию.Он уточнил, что горят остатки мазута в одной из старых емкостей, призвал соблюдать информационную гигиену и доверять только официальной информации.В крымском главке МЧС РФ проинформировали, что в 14:45 поступило сообщение о задымлении в Феодосии.Всего для ликвидации пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники, проинформировали в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС СевастополяЧто будет с ценами на бензин в КрымуЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
феодосия
новости крыма, феодосия, олег крючков, топливо, бензин, азс, срочные новости крыма
Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма

Горящая нефтебаза в Феодосии не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки

15:18 29.09.2025 (обновлено: 15:34 29.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок топлива на крымские заправки. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов из-за нарушения технологии работ, сообщал ранее в понедельник Крючков. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию.
"Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки", – проинформировал Крючков.
Он уточнил, что горят остатки мазута в одной из старых емкостей, призвал соблюдать информационную гигиену и доверять только официальной информации.
В крымском главке МЧС РФ проинформировали, что в 14:45 поступило сообщение о задымлении в Феодосии.

"По прибытии сил и средства МЧС России установлено, что при проведении технических работ произошло возгорание резервуара АО "Морской Нефтяной Терминал" с остатками дизельного топлива на площади 637 квадратных метров", – сообщили спасатели.

Всего для ликвидации пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники, проинформировали в МЧС.
Лента новостейМолния