В Донбассе освобожден Кировск
В Донбассе освобожден Кировск - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Донбассе освобожден Кировск
Российские военные освободили Кировск около Красного Лимана в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T18:44
2025-09-29T18:44
2025-09-29T18:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военные освободили Кировск около Красного Лимана в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.За минувшие сутки российские войска также взяли под контроль населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики, сообщали ранее в понедельник в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской областиАрмия России освободила Юнаковку в Сумской областиРоссийская армия освободила почти 5000 квадратных километров территории
18:44 29.09.2025 (обновлено: 18:48 29.09.2025)