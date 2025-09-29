Рейтинг@Mail.ru
В Донбассе освобожден Кировск - РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250929/v-donbasse-osvobozhden-kirovsk-1149836571.html
В Донбассе освобожден Кировск
В Донбассе освобожден Кировск - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Донбассе освобожден Кировск
Российские военные освободили Кировск около Красного Лимана в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T18:44
2025-09-29T18:48
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_98be0bd16fba8e45a344ea26cfc9d629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военные освободили Кировск около Красного Лимана в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.За минувшие сутки российские войска также взяли под контроль населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики, сообщали ранее в понедельник в Минобороны.
донецкая народная республика (днр)
Новости
В Донбассе освобожден Кировск

Кировск освобожден группировкой войск "Запад"

18:44 29.09.2025 (обновлено: 18:48 29.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военные освободили Кировск около Красного Лимана в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"29 сентября 2025 года на краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировкой войск "Запад" освобожден населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
За минувшие сутки российские войска также взяли под контроль населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики, сообщали ранее в понедельник в Минобороны.
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости
 
