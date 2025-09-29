https://crimea.ria.ru/20250929/v-donbasse-osvobozhden-kirovsk-1149836571.html

В Донбассе освобожден Кировск

В Донбассе освобожден Кировск

Российские военные освободили Кировск около Красного Лимана в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2025

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военные освободили Кировск около Красного Лимана в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.За минувшие сутки российские войска также взяли под контроль населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики, сообщали ранее в понедельник в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили еще 3 населенных пункта в ДНР и Днепропетровской областиАрмия России освободила Юнаковку в Сумской областиРоссийская армия освободила почти 5000 квадратных километров территории

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости