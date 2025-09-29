Рейтинг@Mail.ru
На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/na-goryaschey-neftebaze-v-feodosii-likvidirovali-otkrytyy-ogon-1149838399.html
На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь
На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь - РИА Новости Крым, 29.09.2025
На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь
Открытый огонь на территории Феодосийской нефтебазы ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T21:22
2025-09-29T21:31
феодосия
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
нефтебаза
пожар
происшествия
пожар на нефтебазе в феодосии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Открытый огонь на территории Феодосийской нефтебазы ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. Как уточнял глава администрации города Владимир Ким, из-за нарушений технологии сварочных работ загорелась одна из трех пустых емкостей. Пострадавших при пожаре нет. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяцКогда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС СевастополяЧто будет с ценами на бензин в Крыму
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, нефтебаза, пожар, происшествия, пожар на нефтебазе в феодосии
На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь

На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь

21:22 29.09.2025 (обновлено: 21:31 29.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Открытый огонь на территории Феодосийской нефтебазы ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"В 21:00 ликвидировано открытое горение на пожаре в ГО Феодосия", – проинформировали в ведомстве.
Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. Как уточнял глава администрации города Владимир Ким, из-за нарушений технологии сварочных работ загорелась одна из трех пустых емкостей. Пострадавших при пожаре нет. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
Что будет с ценами на бензин в Крыму
 
ФеодосияНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымНефтебазаПожарПроисшествияПожар на нефтебазе в Феодосии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Пожар на нефтебазе в Феодосии и разрешение на удары вглубь РФ: главное
22:30В Крыму нарушители валютного законодательства заплатили 4,3 млн штрафов
22:21В Крыму около 2 тысяч абонентов в Сакском районе отключат от газа
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру понедельника
21:52На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погибли
21:40На Землю обрушилась магнитная буря с полярными сияниями
21:22На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь
21:09"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение
20:50ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю
20:32Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"
20:11Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
19:54Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
19:31Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
19:10Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
18:57Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
18:44В Донбассе освобожден Кировск
18:31Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
18:07Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
17:52Африканские студенты учились спасать людей в Крыму
17:34В Алуште вводят график подачи воды
Лента новостейМолния