На горящей нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытый огонь
Открытый огонь на территории Феодосийской нефтебазы ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
2025-09-29T21:22
2025-09-29T21:22
2025-09-29T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Открытый огонь на территории Феодосийской нефтебазы ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе около 15 часов в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. Сотрудников нефтебазы призвали покинуть опасную территорию. Как уточнял глава администрации города Владимир Ким, из-за нарушений технологии сварочных работ загорелась одна из трех пустых емкостей. Пострадавших при пожаре нет. Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки.
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
21:22 29.09.2025 (обновлено: 21:31 29.09.2025)