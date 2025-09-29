Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Молдавии завершены: кто победил - РИА Новости Крым, 29.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250929/vybory-v-moldavii-zaversheny-kto-pobedil-1149827133.html
Выборы в Молдавии завершены: кто победил
Выборы в Молдавии завершены: кто победил - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Выборы в Молдавии завершены: кто победил
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающая курс президента Майи Санду, победила на парламентских выборах с минимальным... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T15:34
2025-09-29T15:43
молдавия
новости
выборы
общество
майя санду
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149827302_0:203:3153:1977_1920x0_80_0_0_0515378833580707bdb217aa73ec5bad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающая курс президента Майи Санду, победила на парламентских выборах с минимальным перевесом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные молдавского Центризбиркома.С учетом голосов избирателей за рубежом ПДС набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы – 49,8%.При подсчете бюллетеней только внутри страны картина иная:- "Действие и солидарность" – 44,13%;- "Патриотический блок" – 28,25%;- блок "Альтернатива" – 9,22%;- "Наша партия" – 6,35%;- "Демократия дома" – 5,72%.По итогам распределения мандатов в парламент проходят ПДС, "Патриотический блок" (24,17%), "Альтернатива" (7,96%), "Наша партия" (6,2%) и "Демократия дома" (5,62%).Протесты оппозицииЕще ночью после публикации предварительных результатов бывший президент Молдавии и лидер "Патриотического блока" Игорь Додон заявил о победе оппозиции на выборах внутри страны и призвал сторонников на мирную акцию. Сейчас протест проходит в центре Кишинева.Выборы на фоне давленияГолосование сопровождалось беспрецедентным давлением на оппозицию. Против политиков возбуждались уголовные дела. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, приговоренной к семи годам лишения свободы. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ.ЦИК отказала в регистрации целого ряда оппозиционных объединений, включая блок "Победа", и в последний момент снял с выборов партию "Сердце Молдовы". Наблюдателям от более чем 30 организаций и 120 экспертам, включая российских, было отказано в аккредитации.Количество избирательных участков за рубежом составило 301, в том числе в России – всего два, а в Приднестровье – 12, что оппозиция расценила как попытку ограничить участие своих сторонников.Депутат Госдумы, председатель совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Алена Аршинова заявила, что парламентские выборы в Молдавии нельзя признать легитимными, поскольку в процессе голосования были зафиксированы беспрецедентные по масштабу массовые нарушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
молдавия
молдавия, новости, выборы, общество, майя санду
Выборы в Молдавии завершены: кто победил

Выборы в Молдавии завершились победой правящей партии с минимальным отрывом

15:34 29.09.2025 (обновлено: 15:43 29.09.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Молдавии
Парламентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), поддерживающая курс президента Майи Санду, победила на парламентских выборах с минимальным перевесом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные молдавского Центризбиркома.
С учетом голосов избирателей за рубежом ПДС набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы – 49,8%.
При подсчете бюллетеней только внутри страны картина иная:
- "Действие и солидарность" – 44,13%;
- "Патриотический блок" – 28,25%;
- блок "Альтернатива" – 9,22%;
- "Наша партия" – 6,35%;
- "Демократия дома" – 5,72%.
По итогам распределения мандатов в парламент проходят ПДС, "Патриотический блок" (24,17%), "Альтернатива" (7,96%), "Наша партия" (6,2%) и "Демократия дома" (5,62%).

Протесты оппозиции

Еще ночью после публикации предварительных результатов бывший президент Молдавии и лидер "Патриотического блока" Игорь Додон заявил о победе оппозиции на выборах внутри страны и призвал сторонников на мирную акцию. Сейчас протест проходит в центре Кишинева.

Выборы на фоне давления

Голосование сопровождалось беспрецедентным давлением на оппозицию. Против политиков возбуждались уголовные дела. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, приговоренной к семи годам лишения свободы. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ.
ЦИК отказала в регистрации целого ряда оппозиционных объединений, включая блок "Победа", и в последний момент снял с выборов партию "Сердце Молдовы". Наблюдателям от более чем 30 организаций и 120 экспертам, включая российских, было отказано в аккредитации.
Количество избирательных участков за рубежом составило 301, в том числе в России – всего два, а в Приднестровье – 12, что оппозиция расценила как попытку ограничить участие своих сторонников.
Депутат Госдумы, председатель совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Алена Аршинова заявила, что парламентские выборы в Молдавии нельзя признать легитимными, поскольку в процессе голосования были зафиксированы беспрецедентные по масштабу массовые нарушения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
